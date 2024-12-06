Ноябрь стал для США самым активным месяцем притока инвестиций с 2000 года

Инвесторы вложили почти 140 млрд в фонды акций США с момента выборов, поскольку трейдеры делают ставку на то, что администрация Трампа начнет масштабные сокращения налогов и реформы, которые станут благом для Америки.

Об этом пишет Financial Times.

Американские фонды акций зафиксировали приток 139,5 млрд долл. с момента победы Трампа 5 ноября.

Ажиотажный спрос на акции сделал ноябрь самым активным месяцем с точки зрения притока инвестиций за всю историю наблюдений, начиная с 2000 года.

Индекс S&P 500, главный фондовый барометр Уолл-стрит, вырос на 5,3% со дня выборов, доведя свой рост за этот год до 28%.

<Меньшие компании, которые считаются более чувствительными к колебаниям в экономике, показали еще лучшие результаты после выборов, а индекс Russell 2000 на прошлой неделе достиг рекордного уровня впервые за три года.

Трамп планирует укомплектовать свою администрацию финансистами, включая инвестора Скотта Бессента на посту министра финансов и крипто-энтузиаста Пола Аткинса на посту председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Новоизбранный президент также пообещал, что его правительство будет стремиться сократить регулирование и налоги в рамках программы, направленной на стимулирование роста.

Фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки, испытали чистый отток средств в размере 8 млрд долл. после выборов, в том числе около 4 млрд долл. из фондов, ориентированных на Китай. Фонды, инвестирующие в Западную Европу, потеряли около 14 млрд долл, а фонды, ориентированные на Японию, - около 6 млрд долл.

Напомним:

Дональд Трамп, который вступит в должность президента США 20 января 2025 года, пообещал ввести дополнительные пошлины на весь импорт из Канады, Мексики и Китая сразу после начала своего срока.

Американским автомобилистам следует готовиться к росту цен на бензин из-за планов новой администрации Трампа повысить пошлины на импорт продукции из Канады и Мексики.

Мексика в случае введения против ее товаров пошлин в США будет готова принять аналогичные ответные меры.