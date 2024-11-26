Президент Мексики пригрозила Трампу ответными пошлинами

Мексика в случае введения против ее товаров пошлин в США будет готова принять аналогичные ответные меры.

Об этом заявила мексиканская президент Клаудия Шейнбаум, пишет "Интерфакс-Украина".

"Одна пошлина повлечет за собой другую ответную, и это будет продолжаться, пока мы не поставим под угрозу наши совместные компании", - заявила Шейнбаум.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести 25-процентные пошлины на мексиканские товары, если эта страна не ограничит поток нелегалов и наркотиков в США.

Мексиканский президент, со своей стороны, заявила, что готова вести переговоры по спорным вопросам, но отметила, что, по ее мнению, наркотики являются американской, а не мексиканской проблемой.

Шейнбаум заявила, что "ни угрозы, ни пошлины не решат проблему миграции и употребления наркотиков в США".

В то же время она подчеркнула, что Мексика уже приняла меры по ограничению потока нелегалов и наркотических веществ по направлению к США.