Сливали доходы и счета: налоговиков поймали на продаже секретных данных в РФ

Правоохранители разоблачили двух работников налоговой службы, которые сливали конфиденциальную информацию из внутренних баз данных ГНС на российский хакерский форум.

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

По данным собеседника ЭП в ГНС, злоумышленники имели доступ к закрытой информации о доходах физических и юридических лиц, банковских счетах и финансовых операциях. Они систематически передавали эти данные третьему лицу - посреднику, который продавал их на форумах в даркнете в РФ и подыскивал новых клиентов.

Цена за одну "партию" информации колебалась от 100 до 300 долларов, оплата осуществлялась исключительно в криптовалюте.

Все участники схемы задержаны. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

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