Кравченко обещает улучшить ситуацию с блокировкой накладных: есть первые результаты

С начала года показатель блокировки налоговых накладных уменьшился до 0,5%. Почти 5700 субъектов хозяйствования исключены из перечня рисковых.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

"Это первые результаты изменений, которые внедряет Государственная налоговая служба Украины. Ведь имеем многочисленные жалобы бизнеса относительно безосновательного блокирования накладных и попадания в категорию рисковых", - отметил глава Налоговой.

Кравченко подчеркнул, что рассмотрение вопросов рисковости должно быть комплексным. Поэтому комиссии должны принимать решение только после всесторонней оценки деятельности плательщика.

"Отдельный вопрос - чрезмерная бюрократия. Доходит до абсурда. Плательщик вынужден подавать комиссии несколько сотен страниц документов, что усложняет рассмотрение дел. При этом часто эти документы вообще не касаются осуществления самой операции или непосредственно деятельности предприятия. И этому положим конец", - заявил глава ГНС.

По его словам, одна из причин блокировки накладных, особенно у предприятий, которые выращивают или производят собственную продукцию, поставщиков услуг - отсутствие таблицы данных. Больше всего неучтенных таблиц в Днепропетровской, Киевской, Винницкой областях и Киеве.

"Поручил до конца недели всем территориальным органам проинформировать плательщиков о необходимости представления таблиц данных", - сказал руководитель Налоговой..

Кравченко также поручил руководителям региональных управлений до конца недели организовать консультационные центры, где бизнес получит помощь в решении вопроса блокировки накладных и исключения из перечня рисковых.

В каждом из таких центров будут работать 5-10 специалистов, которые будут предоставлять бизнесу разъяснения относительно:

алгоритмов работы системы мониторинга оценки рисков (СМКОР);

представление таблиц данных;

Процедур исключения из перечня рисковых и разблокировки накладных.

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Напомним:

9 января председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко принял низкий ряд кадровых изменений в центральном аппарате ГНС.

31 декабря 2024 года Кабинет министров назначил экс-главу Киевской ОГА Руслана Кравченко главой Государственной налоговой службы Украины.