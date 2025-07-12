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ЕИБ выделит более 130 миллионов евро на восстановление транспортной инфраструктуры Украины

Алексей Павлыш — 12 июля, 18:00
ЕИБ выделит более 130 миллионов евро на восстановление транспортной инфраструктуры Украины
Мінрозвитку

Украина и Европейский инвестбанк (ЕИБ) подписали финансовое соглашение на 134 млн евро для восстановления транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает Минразвития.

Соглашение подписали в Риме на полях Международной конференции по восстановлению Украины URC2025.

Документ подписали аицепремьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и вице-президент ЕИБ Тереза Червинская.

"Финансирование будет направлено на реализацию проекта по восстановлению критической транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, логистических узлов в регионах с повышенной нагрузкой на сообщение.

Речь идет, в частности, о маршрутах, которые обеспечивают доступ к медицинским, гуманитарным и административным услугам в общинах Украины", - заявили в министерстве.

Проект будет реализовываться в партнерстве с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры.

Также вице-премьер Алексей Кулеба обсудил с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино новые направления сотрудничества: запуск жилищных программ (в том числе социального муниципального фонда), финансирование пограничной инфраструктуры и создание грантов для общин без доступа к кредитам.

Напомним:

Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в поддержке интегрированной инфраструктуры рынков капитала в стране, который предусматривает запуск новой фондовой биржи.

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