Курс валют на 19 августа: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 19 августа, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 9 копеек, евро - на 13 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,25 грн, евро - 48,17 грн (на 18 августа доллар - 41,34 грн, евро - 48,30 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,37 - 41,45 грн. Евро - 48,30 и 48,50 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,10 - 41,60 грн (курс на 18 августа - 41,12 - 41,60 грн);

Евро - 48,00 - 48,57 грн (курс на 18 августа - 48,00 - 48,64 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;

Ощадбанк - 41,15 - 41,55 грн;

Укрсиббанк - 41,05 - 41,65 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,54 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 47,60 - 48,80 грн;

Ощадбанк - 48,00 - 48,55 грн;

Укрсиббанк - 47,90 - 48,80 грн;

ПУМБ - 48,10 - 48,80 грн;

Райффайзен - 47,90 - 48,48 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41,25 грн.

