Курс валют на 19 серпня: скільки коштує долар і євро
Фото: Getty Images
Станом на 19 серпня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 9 копійок, євро - на 13 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,25 грн, євро - 48,17 грн (на 18 серпня долар - 41,34 грн, євро - 48,30 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,37 - 41,45 грн. Євро - 48,30 та 48,50 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,10 - 41,60 грн (курс на 18 серпня - 41,12 - 41,60 грн);
- Євро - 48,00 - 48,57 грн (курс на 18 серпня - 48,00 - 48,64 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;
- Ощадбанк - 41,15 - 41,55 грн;
- Укрсиббанк - 41,05 - 41,65 грн;
- ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,20 - 41,54 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 47,60 - 48,80 грн;
- Ощадбанк - 48,00 - 48,55 грн;
- Укрсиббанк - 47,90 - 48,80 грн;
- ПУМБ - 48,10 - 48,80 грн;
- Райффайзен - 47,90 - 48,48 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,25 грн.
Читайте також: Курс євро вже вище 50 гривень. Що відбувається?