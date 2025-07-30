Курс валют на 30 июля: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 30 июля, официальный курс доллара к гривне упал на 1 копейку, евро - на 47 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,78 грн, евро - 48,22 грн (на 29 июля доллар - 41,79 грн, евро - 48,69 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,65 - 41,73 грн. Евро - 48,42 и 48,65 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,47 - 41,97 грн (курс на 29 июля - 41,50 - 41,95 грн);

Евро - 48,00 - 48,80 грн (курс на 29 июля - 48,25 - 48,95 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;

Ощадбанк - 41,57 - 41,97 грн;

Укрсиббанк - 41,40 - 41,99 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,69 - 41,96 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 47,75 - 48,75 грн;

Ощадбанк - 48,10 - 48,85 грн;

Укрсиббанк - 47,90 - 49,00 грн;

ПУМБ - 48,40 - 49,10 грн;

Райффайзен - 47,90 - 48,44 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41,99 грн.

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