Курс валют на 30 липня: скільки коштує долар і євро

Станом на 30 липня, офіційний курс долара до гривні впав на 1 копійку, євро - на 47 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,78 грн, євро - 48,22 грн (на 29 липня долар - 41,79 грн, євро - 48,69 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,65 - 41,73 грн. Євро - 48,42 та 48,65 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,47 - 41,97 грн (курс на 29 липня - 41,50 - 41,95 грн);

Євро - 48,00 - 48,80 грн (курс на 29 липня - 48,25 - 48,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;

Ощадбанк - 41,57 - 41,97 грн;

Укрсиббанк - 41,40 - 41,99 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,69 - 41,96 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,75 - 48,75 грн;

Ощадбанк - 48,10 - 48,85 грн;

Укрсиббанк - 47,90 - 49,00 грн;

ПУМБ - 48,40 - 49,10 грн;

Райффайзен - 47,90 - 48,44 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,99 грн.

Читайте також: Курс євро вже вище 50 гривень. Що відбувається?