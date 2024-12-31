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НБУ показал курс доллара и евро в первый день 2025 года

Артур Крыжный — 31 декабря, 17:41
НБУ показал курс доллара и евро в первый день 2025 года
Getty Images

Официальный курс доллара уменьшится в среду: 1 января 2025 года иностранная валюта потеряет 1 копейку в цене.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на среду 1 января.

В свою очередь, курс евро уменьшится на 24 копейки.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

  • 1 доллар США - 42,02 грн (42,03 грн по состоянию на 31 декабря);
  • 1 евро - 43,68 грн (43,92 грн по состоянию на 31 декабря).

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