НБУ показал курс доллара и евро в первый день 2025 года

Официальный курс доллара уменьшится в среду: 1 января 2025 года иностранная валюта потеряет 1 копейку в цене.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на среду 1 января.

В свою очередь, курс евро уменьшится на 24 копейки.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

1 доллар США - 42,02 грн (42,03 грн по состоянию на 31 декабря);

1 евро - 43,68 грн (43,92 грн по состоянию на 31 декабря).

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