НБУ показав курс долара та євро у перший день 2025 року

Офіційний курс долара зменшиться у середу: 1 січня 2025 року іноземна валюта втратить 1 копійку у ціні.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на середу 1 січня.

Своєю чергою, курс євро зменшиться на 24 копійки.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

1 долар США — 42,02 грн (42,03 грн станом на 31 грудня);

1 євро — 43,68 грн (43,92 грн станом на 31 грудня).

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