Курс валют на 28 июля: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 28 июля, официальный курс доллара к гривне вырос на 1 копейку, евро упал на 12 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,78 грн, евро - 48,98 грн (на 25 июля доллар - 41,77 грн, евро - 49,10 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,63 - 41,70 грн. Евро - 49,02 и 49,20 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,45 - 42,00 грн (курс на 25 июля - 41,50 - 42,02 грн);

Евро - 48,80 - 49,40 грн (курс на 25 июля - 48,85 - 49,40 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;

Ощадбанк - 41,57 - 41,97 грн;

Укрсиббанк - 41,45 - 42,00 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,64 - 41,92 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 48,40 - 49,40 грн;

Ощадбанк - 48,65 - 49,50 грн;

Укрсиббанк - 48,50 - 49,50 грн;

ПУМБ - 48,90 - 49,60 грн;

Райффайзен - 48,75 - 49,25 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 42,01 грн.

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