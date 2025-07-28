Курс валют на 28 июля: сколько стоит доллар и евро
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По состоянию на 28 июля, официальный курс доллара к гривне вырос на 1 копейку, евро упал на 12 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,78 грн, евро - 48,98 грн (на 25 июля доллар - 41,77 грн, евро - 49,10 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,63 - 41,70 грн. Евро - 49,02 и 49,20 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,45 - 42,00 грн (курс на 25 июля - 41,50 - 42,02 грн);
- Евро - 48,80 - 49,40 грн (курс на 25 июля - 48,85 - 49,40 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;
- Ощадбанк - 41,57 - 41,97 грн;
- Укрсиббанк - 41,45 - 42,00 грн;
- ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;
- Райффайзен - 41,64 - 41,92 грн.
Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:
- Приватбанк - 48,40 - 49,40 грн;
- Ощадбанк - 48,65 - 49,50 грн;
- Укрсиббанк - 48,50 - 49,50 грн;
- ПУМБ - 48,90 - 49,60 грн;
- Райффайзен - 48,75 - 49,25 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 42,01 грн.
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