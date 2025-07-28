Курс валют на 28 липня: скільки коштує долар і євро

Станом на 28 липня, офіційний курс долара до гривні зріс на 1 копійку, євро впав на 12 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,78 грн, євро - 48,98 грн (на 25 липня долар - 41,77 грн, євро - 49,10 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,63 - 41,70 грн. Євро - 49,02 та 49,20 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,45 - 42,00 грн (курс на 25 липня - 41,50 - 42,02 грн);

Євро - 48,80 - 49,40 грн (курс на 25 липня - 48,85 - 49,40 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;

Ощадбанк - 41,57 - 41,97 грн;

Укрсиббанк - 41,45 - 42,00 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,64 - 41,92 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 48,40 - 49,40 грн;

Ощадбанк - 48,65 - 49,50 грн;

Укрсиббанк - 48,50 - 49,50 грн;

ПУМБ - 48,90 - 49,60 грн;

Райффайзен - 48,75 - 49,25 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 42,01 грн.

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