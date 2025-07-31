Курс валют на 31 июля: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 31 июля, официальный курс доллара к гривне упал на 2 копейки, евро - на 8 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,76 грн, евро - 48,14 грн (на 30 июля доллар - 41,78 грн, евро - 48,22 грн).

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,65 - 41,71 грн. Евро - 48,00 и 48,45 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,45 - 41,97 грн (курс на 30 июля - 41,47 - 41,97 грн);

Евро - 47,67 - 48,50 грн (курс на 30 июля - 48,00 - 48,80 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,32 - 41,92 грн;

Ощадбанк - 41,50 - 41,95 грн;

Укрсиббанк - 41,40 - 41,99 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,60 - 41,88 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 47,50 - 48,50 грн;

Ощадбанк - 47,80 - 48,70 грн;

Укрсиббанк - 47,85 - 48,85 грн;

ПУМБ - 48,00 - 48,70 грн;

Райффайзен - 47,50 - 48,20 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41,99 грн.

Читайте также: Курс евро уже выше 50 гривен. Что происходит?