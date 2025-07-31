Курс валют на 31 июля: сколько стоит доллар и евро
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По состоянию на 31 июля, официальный курс доллара к гривне упал на 2 копейки, евро - на 8 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,76 грн, евро - 48,14 грн (на 30 июля доллар - 41,78 грн, евро - 48,22 грн).
На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,65 - 41,71 грн. Евро - 48,00 и 48,45 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,45 - 41,97 грн (курс на 30 июля - 41,47 - 41,97 грн);
- Евро - 47,67 - 48,50 грн (курс на 30 июля - 48,00 - 48,80 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 41,32 - 41,92 грн;
- Ощадбанк - 41,50 - 41,95 грн;
- Укрсиббанк - 41,40 - 41,99 грн;
- ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;
- Райффайзен - 41,60 - 41,88 грн.
Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:
- Приватбанк - 47,50 - 48,50 грн;
- Ощадбанк - 47,80 - 48,70 грн;
- Укрсиббанк - 47,85 - 48,85 грн;
- ПУМБ - 48,00 - 48,70 грн;
- Райффайзен - 47,50 - 48,20 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41,99 грн.
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