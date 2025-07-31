Курс валют на 31 липня: скільки коштує долар і євро

Станом на 31 липня, офіційний курс долара до гривні впав на 2 копійки, євро - на 8 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,76 грн, євро - 48,14 грн (на 30 липня долар - 41,78 грн, євро - 48,22 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,65 - 41,71 грн. Євро - 48,00 та 48,45 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,45 - 41,97 грн (курс на 30 липня - 41,47 - 41,97 грн);

Євро - 47,67 - 48,50 грн (курс на 30 липня - 48,00 - 48,80 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,32 - 41,92 грн;

Ощадбанк - 41,50 - 41,95 грн;

Укрсиббанк - 41,40 - 41,99 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,60 - 41,88 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,50 - 48,50 грн;

Ощадбанк - 47,80 - 48,70 грн;

Укрсиббанк - 47,85 - 48,85 грн;

ПУМБ - 48,00 - 48,70 грн;

Райффайзен - 47,50 - 48,20 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,99 грн.

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