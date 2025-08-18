Курс валют на 18 августа: сколько стоит доллар и евро
Фото: Getty Images
По состоянию на 18 августа, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 11 копеек, евро - на 14 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,34 грн, евро - 48,30 грн (на 15 августа доллар - 41,45 грн, евро - 48,44 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,36 - 41,43 грн. Евро - 48,40 и 48,55 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,12 - 41,60 грн (курс на 15 августа - 41,20 - 41,65 грн);
- Евро - 48,00 - 48,65 грн (курс на 15 августа - 48,10 - 48,70 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;
- Ощадбанк - 41,25 - 41,65 грн;
- Укрсиббанк - 41,15 - 41,75 грн;
- ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,10 - 41,59 грн.
Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:
- Приватбанк - 47,65 - 48,85 грн;
- Ощадбанк - 48,000 - 48,70 грн;
- Укрсиббанк - 48,00 - 48,90 грн;
- ПУМБ - 48,00 - 48,70 грн;
- Райффайзен - 48,00 - 48,55 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41,25 грн.
