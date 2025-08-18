Курс валют на 18 августа: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 18 августа, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 11 копеек, евро - на 14 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,34 грн, евро - 48,30 грн (на 15 августа доллар - 41,45 грн, евро - 48,44 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,36 - 41,43 грн. Евро - 48,40 и 48,55 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,12 - 41,60 грн (курс на 15 августа - 41,20 - 41,65 грн);

Евро - 48,00 - 48,65 грн (курс на 15 августа - 48,10 - 48,70 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;

Ощадбанк - 41,25 - 41,65 грн;

Укрсиббанк - 41,15 - 41,75 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,10 - 41,59 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 47,65 - 48,85 грн;

Ощадбанк - 48,000 - 48,70 грн;

Укрсиббанк - 48,00 - 48,90 грн;

ПУМБ - 48,00 - 48,70 грн;

Райффайзен - 48,00 - 48,55 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41,25 грн.

