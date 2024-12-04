Банки обновили курс валют на среду: сколько стоят доллар и евро
По состоянию на 4 декабря, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 5 копеек, евро - на 10 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua..
Официальный курс доллара установили на уровне 41,69 грн, евро - 43,82 грн (на 3 декабря доллар - 41,64 грн, евро - 43,72 грн).
На 10:50 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,79 - 41,83 грн.
На это же время "черный" курс евро составлял 44,10 - 44,26 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
Доллар США - 41,50 - 41,99 грн (курс на 3 декабря - 41,45 - 41,90 грн);
Евро - 43,60 - 44,25 грн (курс на 3 декабря - 43,60 - 44,30 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;
Ощадбанк - 41,45 - 41,99 грн;
Укрсиббанк - 41,40 - 41,99 грн;
ПУМБ - 41,60 - 42,10 грн;
Райффайзен - 41,40 - 41,93 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,83 грн.