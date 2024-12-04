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Банки обновили курс валют на среду: сколько стоят доллар и евро

Алексей Артемчук — 4 декабря, 11:10
Банки обновили курс валют на среду: сколько стоят доллар и евро
Getty Images

По состоянию на 4 декабря, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 5 копеек, евро - на 10 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua..

Официальный курс доллара установили на уровне 41,69 грн, евро - 43,82 грн (на 3 декабря доллар - 41,64 грн, евро - 43,72 грн).

На 10:50 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,79 - 41,83 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 44,10 - 44,26 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,50 - 41,99 грн (курс на 3 декабря - 41,45 - 41,90 грн);

  • Евро - 43,60 - 44,25 грн (курс на 3 декабря - 43,60 - 44,30 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

  • Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;

  • Ощадбанк - 41,45 - 41,99 грн;

  • Укрсиббанк - 41,40 - 41,99 грн;

  • ПУМБ - 41,60 - 42,10 грн;

  • Райффайзен - 41,40 - 41,93 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,83 грн.

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