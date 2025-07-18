Курс валют на 18 июля: сколько стоит доллар и евро: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 18 июля, официальный курс доллара к гривне увеличился на 5 копеек, евро уменьшился - на 7 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,86 грн, евро - 48,45 грн (на 17 июля доллар - 41,81 грн, евро - 48,38 грн).

На 10:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,65 - 41,75 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,50 - 42,00 грн (курс на 17 июля - 41,57 - 42,08 грн);

Евро - 48,25 - 48,95 грн (курс на 17 июля - 48,40 - 49,99 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,39 - 41,99 грн;

Ощадбанк - 41,60 - 42,00 грн;

Укрсиббанк - 41,50 - 42,05 грн;

ПУМБ - 41,60 - 42,20 грн;

Райффайзен - 41,61 - 41,90 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 48,85 - 48,85 грн;

Ощадбанк - 48,25 - 48,90 грн;

Укрсиббанк - 48,05 - 49,05 грн;

ПУМБ - 48,40 - 49,10 грн;

Райффайзен - 48,20 - 48,70 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 42,00 грн.

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Напомним:

Ранее, 22 апреля 2025 года евро достиг своего последнего исторического рекорда в 47,76 гривны.

Впоследствии курсовые рекорды начали фиксировать в июне: первый - 13 июня, а второй - 20 июня в 48,20 грн. В третий раз - 25 июня 2025 года в 48,50 гривны. Всего за июнь евросоюзовская валюта выросла на 1,7 гривны.

По состоянию на 30 июня, официальный курс доллара к гривне увеличился на 8 копеек, евро вырос на 15 копеек и установил новый рекорд в четвертый раз.

По состоянию на 1 июля, курс НБУ доллара к гривне вырос на 13 копеек, евро добавил 20 копеек и установил новый рекорд в пятый раз.