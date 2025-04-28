Крупные рестораны и отели Украины нарастили доходы: кто заработал больше всех

В Украине в 2024 году лидеры среди ресторанов и гостиниц увеличили свой совокупный доход на 10%, он достиг 28,22 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

В десятку лучших попали шесть сетей ресторанов, два поставщика готовых блюд и два отеля.

Отмечается, что прошлый год был удачным не для всех: несмотря на то, что восемь представителей рейтинга увеличили свой доход, только шесть из них смогли получить прибыль по результатам отчетного периода.

Лидером по обоим показателям одновременно стал McDonald's. Доход сети вырос почти на треть, до 16,84 млрд грн, а прибыль составила 1,59 млрд грн (+24% за год). Это самая большая прибыль среди всех бизнесов из десятки лучших.

Второе место занял новичок в рейтинге - "Контракт Продрезерв 5" из Днепропетровской области. Доход компании вырос в 1,5 раза до 4,44 млрд грн, а прибыль увеличилась в 1,6 раза и составила 122,7 млн грн.

Сеть "Пузата Хата" (компания "Оперком") закрывает тройку лидеров наибольшим приростом дохода за год - в 1,5 раза (1,47 млрд грн). Несмотря на это, сеть завершила год с минусом в 37,4 млн грн.

Сразу три следующие ступеньки в Индексе Опендатабот заняли компании, работающие над брендом KFC. В частности, компания "Тести Фуд", владельцем которой является Валерий Киптик (совладелец Varus и Eva). Доход компании не изменился за год и составил 1,03 млрд грн. Также ее прибыль уменьшилась в 5,7 раза до 29 млн грн.

"Глобальная ресторанная группа-Украина", основанная "Бериллиом Инвестментс" (США). Ее доход составил 982,9 млн грн, что на 19% больше, чем годом ранее. В то же время убытки выросли в 2,4 раза - до 155,8 млн грн.

Компания "ДТС-Харьков" заняла шестое место с доходом в 771,9 млн грн. Несмотря на то, что доход вырос на четверть за год, прибыль уменьшилась в 30 раз - до 10,5 млн грн.

Седьмую и восьмую строчки поделили гостиничные операторы: "Парктур" (Буковель) и Международно-деловой центр (Hilton Kyiv). Их доходы выросли на 31% и 27% соответственно. Однако прибыль "Парктура" уменьшилась в 50 раз до 40,6 млн грн, а Международно-деловой центр вообще отчитался об убытках на 169 млн грн.

Компания "Атомсервис" заняла девятую позицию. Прошлый год для компании был не очень удачным: доход уменьшился почти в семь раз, а прибыль - в 33 раза, до 16,3 млн грн.

"Доминос Пицца Юкрейн" (Domino's Pizza) замыкает десятку лидеров. Сеть увеличила свой доход в 1,5 раза до 550 млн грн и вдвое уменьшила убытки: до 16,6 млн грн.

Напомним:

Украинские компании-лидеры в сфере транспорта и почты получили 243,67 млрд грн дохода за 2024 год. За год их совокупный доход вырос на 12%.