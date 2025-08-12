Победитель аукциона покупает харьковскую "Энергосталь" за 600 миллионов

Фонд госимущества Украины провел онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь" в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Согласно данным Prozorro.Продажи, победителем стало харьковское ООО "Сандерс Лофт", бенефициаром которого является Алик Хечоян. Оно со стартовой ценой 10,47 млн грн предложило 600 млн грн. Таким же было предложение другой харьковской компании - "ДАС 2015". В то же время оно было сделано несколькими минутами позже.

Всего в торгах за лот соревновалось 7 участников, что обусловило рост стоимости в 57,3 раза. Покупатель дополнительно должен уплатить НДС в размере 120 млн грн, поэтому общий экономический эффект может составить более 720 млн грн.

После полной оплаты лота с учетом НДС, новый владелец получит в собственность объект приватизации, который включает:

68 единиц недвижимого имущества и инфраструктуры (административные, производственные, складские здания, гаражи, сети водоснабжения, электропередач, газопровод).

50 тыс. м² - общая площадь зданий и сооружений.

10 транспортных средств.

379 единиц движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь и т.д.).

Напомним:

С начала года на Prozorro.Продажи состоялось более 14,3 тыс. онлайн-аукционов, по результатам которых организаторы получили более 5,71 млрд гривен.