Доля неработающих кредитов в банках приблизилась к уровню начала полномасштабной войны

По состоянию на 1 июля доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 27%, или на 3,3 процентных пункта по сравнению с показателем на начало года. Она близка к историческому минимуму, зафиксированному по состоянию на 1 марта 2022 года.

Об этом сообщает Национальный банк.

В первый год полномасштабной войны уровень дефолтов достиг около 20%, а доля NPL в портфеле - 39,1%. С середины 2023 года доля NPL постепенно сокращается, отмечают в НБУ.

"Определяющим фактором сокращения доли NPL в первом полугодии 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества. Так, валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 133,7 млрд грн, или на 10,3% до 1,432 трлн грн", - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, доля NPL физических лиц за первое полугодие снизилась на 1,5 п. п. до 14,0%, бизнеса - на 3,5 п. п. до 35,5%.

Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков:

в частных украинских банках - до 9,9%;

в банках с иностранным капиталом - до 9,5%;

в государственных банках - до 38,5%.

Без учета долгов бывших владельцев АО КБ "ПриватБанк" и старых долгов государственных банков доля NPL по состоянию на 01 июля 2025 года составляет 21,6% в государственных банках и 16,1% - в целом в банковской системе, сообщили в НБУ.

Напомним:

По состоянию на 1 июня доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 27,9%, или на 2,4 процентных пункта по сравнению с показателем на начало года.