Нацбанк показал курс доллара и евро на вторник 5 августа
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Официальный курс евро к гривне во вторник 5 августа увеличится на 70 копеек до 48,34 грн.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на вторник 5 августа.
В свою очередь, курс доллара увеличится на 3 копейки.
Официальные курсы на вторник 5 августа установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,79 грн (41,76 грн по состоянию на 4 августа);
- 1 евро - 48,34 грн (47,64 грн по состоянию на 4 августа).
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