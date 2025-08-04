Нацбанк показал курс доллара и евро на вторник 5 августа

Официальный курс евро к гривне во вторник 5 августа увеличится на 70 копеек до 48,34 грн.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на вторник 5 августа.

В свою очередь, курс доллара увеличится на 3 копейки.

Официальные курсы на вторник 5 августа установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,79 грн (41,76 грн по состоянию на 4 августа);

1 евро - 48,34 грн (47,64 грн по состоянию на 4 августа).

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