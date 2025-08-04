Нацбанк показав курс долара і євро на вівторок 5 серпня

Офіційний курс євро до гривні у вівторок 5 серпня збільшиться на 70 копійок до 48,34 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на вівторок 5 серпня.

Своєю чергою, курс долара збільшиться на 3 копійки.

Офіційні курси на вівторок 5 серпня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,79 грн (41,76 грн станом на 4 серпня);

1 євро - 48,34 грн (47,64 грн станом на 4 серпня).

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