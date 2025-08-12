Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 13 августа

Официальный курс евро к гривне в среду 13 августа обесценится на 12 копеек до 48,07 грн.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ.

В свою очередь, курс доллара уменьшится на 2 копейки.

Официальные курсы на среду 13 августа установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,42 грн (41,44 грн по состоянию на 12 августа);

1 евро - 48,07 грн (48,19 грн по состоянию на 12 августа).

