Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 13 августа
Getty Images
Официальный курс евро к гривне в среду 13 августа обесценится на 12 копеек до 48,07 грн.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ.
В свою очередь, курс доллара уменьшится на 2 копейки.
Официальные курсы на среду 13 августа установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,42 грн (41,44 грн по состоянию на 12 августа);
- 1 евро - 48,07 грн (48,19 грн по состоянию на 12 августа).
Читайте также: Курс евро уже выше 50 гривен. Что происходит?