Минфин готовит бюджет-2026 по двум сценариям: Марченко предупредил о серьезных вызовах

Министр финансов Сергей Марченко предупредил Верховную Раду о серьезных вызовах с формированием бюджета на 2026 год, а задержку с подачей Бюджетной декларации объяснил сложными переговорами с Международным валютным фондом относительно сценариев развития ситуации в последующие годы и уровнем бюджетного дефицита.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в выступлении в парламенте в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Сложность вопроса Бюджетной декларации сейчас заключается в том, что в соответствии с программой Международного валютного фонда нам в следующем году нужно сократить по базовому сценарию дефицит до 9,9% ВВП с 19,4% в этом году. Это базовый сценарий", - сказал Марченко

"Если вы понимаете, насколько это сложно и насколько это серьезные цифры, речь идет о сотнях миллиардов гривен меньших расходов по сравнению с тем бюджетом, который мы сейчас имеем", - пояснил министр.

Марченко добавил, что Минфин обратился к правительству и в Верховную Раду с письмом-объяснением и обоснованием этих причин, и напомнил, что миссия МВФ только неделю назад покинула Киев.

По его словам, прагматично министерство сейчас планирует Бюджетную декларацию по двум сценариям: базовому и альтернативному, который будет предусматривать продолжение боевых действий на весь период 2026 года.

"Я надеюсь, что все усилия, которые прилагает президент, прилагают наши партнеры, позволят нам получить справедливый мир. Но нам нужно готовиться и быть готовыми к различным сценариям. Поэтому в ближайшее время декларация будет подана на правительство и будет подана в Верховную Раду", - подытожил министр.

Со своей стороны он обратился к депутатам вовремя принимать законы по взятым Украиной обязательствам перед международными партнерами.

"Мы уже потеряли за первый квартал 1,2 млрд евро. Из них 500 млн - это грантовые средства, потеряли из-за непроголосованных законов и обязательств по Ukraine Facility", - констатировал Марченко.

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