Результаты конференции в Риме: Украина заключила 200 соглашений на 13 миллиардов евро

Во время конференции по вопросам восстановления Украины (URC-2025) в Риме заключено более 200 соглашений и меморандумов на общую сумму более 13 млрд евро.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, Еврокомиссия объявила о создании Европейского Флагманского Фонда для восстановления Украины объемом 500 млн евро. Это гранты, гарантии и инвестиции в капитал для реализации новых бизнес-проектов в Украине.

Среди крупнейших сделок:

2,3 млрд евро Украина привлечет в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility. Это дополнительные инвестиции в восстановление жилищного, медицинского, энергетического секторов, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

Швейцария в течение 10 лет направит в Украину около 5 млрд евро для восстановления в различных секторах экономики.

Около 2,3 млрд долларов займа от Великобритании для укрепления украинской ПВО, а также соглашения между предприятиями оборонной индустрии о совместном производстве и сотрудничестве.

Напомним:

Конференция по вопросам восстановления Украины продолжалась 10-11 июля в Риме.

Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в поддержке интегрированной инфраструктуры рынков капитала в стране, который предусматривает запуск новой фондовой биржи.