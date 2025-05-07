Geely хочет выкупить бренд электромобилей Zeekr за более чем 6 миллиардов долларов

Geely Automobile Holdings Ltd., принадлежащая миллиардеру Ли Шуфу, готовится выкупить премиальный бренд электромобилей Zeekr.

Об этом пишет Bloomberg.

Сделка, оцененная в 6,4 млрд долларов, предусматривает выкуп акций Zeekr за 2,56 долларов за акцию или 25,66 долларов за американскую депозитарную акцию - на 13,6% выше последней цены закрытия.

Отмечается, что инвесторы будут иметь возможность выбрать между наличными или 1,23 новыми акциями Geely.

Ли Шуфу отметил, что этот шаг является частью стратегии консолидации для создания синергии, снижения затрат и инноваций. Он считает, что это поможет улучшить прибыльность Geely, которая сосредотачивается на конкуренции с китайским лидером BYD Co.

Слияние Zeekr с другой маркой Geely - Lynk&Co, а также листинг в США в прошлом году, стали частью экспансии Geely, которая ранее приобрела Volvo и Lotus. На сегодняшний день Geely владеет 65,7% акций Zeekr.

Акции Zeekr в этом году упали на 20% из-за пошлин на китайские электромобили и непредсказуемости торговой политики США.