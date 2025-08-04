Иран хочет убрать четыре нуля из номинала своей валюты после десятилетий инфляции

Иран предложил убрать четыре нуля с риала после десятилетий инфляции и экономических трудностей, которые снизили стоимость валюты.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Экономический комитет парламента одобрил общие положения правительственного законопроекта о деноминации риала в воскресенье. Шамседдин Хоссейни, председатель комитета, сказал, что новая валюта будет оставаться риалом, причем одна его единица будет равна 10 000 риалов в текущем измерении.

Предложенное сокращение цифр направлено на упрощение финансовых расчетов и бухгалтерии, а также снижение затрат на печать банкнот.

Валюта Ирана претерпела значительную девальвацию из-за международных санкций, которые изолировали страну от мировой банковской системы и ограничили ее экономику.

Риал еще больше ослаб против доллара в последние дни на фоне политической неопределенности после 12-дневного конфликта между Израилем и Ираном в июне.

Иран рассматривает реформу валюты с 1990-х годов. Законопроект должен быть официально представлен в парламент для утверждения и в конечном итоге потребует одобрения Совета стражей - конституционного органа, который проверяет новое законодательство, чтобы стать законом.

Джафар Гадери, вице-председатель комитета, сказал на прошлой неделе, что удаление нулей не повлияет на инфляцию, но может снизить расходы на операции.

Иран не является единственной страной, рассматривающей валютные реформы. За последние 25 лет такие страны, как Турция, Румыния и Замбия, избавились от нулей своих валют после волн инфляции, которые заставили граждан носить большие суммы банкнот для ежедневных транзакций.

Помимо инфляции, другие проблемы, с которыми сталкивается иранская экономика, включают чрезмерную зависимость от доходов от нефти и субсидий, хроническое плохое управление и кумовство, связанное с политически объединенными элитами. Санкции на банковскую сферу и экспорт нефти ограничивают доходы и уменьшают иностранные инвестиции.

Экономисты говорят, что Ирану трудно изменить экономическую ситуацию без облегчения санкций.

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