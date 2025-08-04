Іран хоче прибрати чотири нулі з номіналу своєї валюти після десятиліть інфляції

Іран запропонував прибрати чотири нулі з ріала після десятиліть інфляції та економічних труднощів, які знизили вартість валюти.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Економічний комітет парламенту схвалив загальні положення урядового законопроекту про деномінацію ріала в неділю. Шамседдін Хоссейні, голова комітету, сказав, що нова валюта залишатиметься ріалом, причому один його підрозділ буде дорівнювати 10 000 ріалів у поточному вимірі.

Запропоноване скорочення цифр спрямоване на спрощення фінансових розрахунків і бухгалтерії, а також зниження витрат на друк банкнот.

Валюта Ірану зазнала значної девальвації через міжнародні санкції, які ізолювали країну від світової банківської системи і обмежили її економіку.

Ріал ще більше ослаб проти долара в останні дні на тлі політичної невизначеності після 12-денного конфлікту між Ізраїлем і Іраном у червні.

Іран розглядає реформу валюти з 1990-х років. Законопроект має бути офіційно поданий до парламенту для затвердження і в кінцевому підсумку потребуватиме схвалення Ради вартових — конституційного органу, який перевіряє нове законодавство, щоб стати законом.

Джафар Гадері, віце-голова комітету, сказав на минулому тижні, що видалення нулів не вплине на інфляцію, але може знизити витрати на операції.

Іран не є єдиною країною, що розглядає валютні реформи. Протягом останніх 25 років країни, такі як Туреччина, Румунія та Замбія, позбулися нулів своїх валют після хвиль інфляції, які змусили громадян носити великі суми банкнот для щоденних транзакцій.

Окрім інфляції, інші проблеми, з якими стикається іранська економіка, включають надмірну залежність від доходів від нафти та субсидій, хронічне погане управління та кумівство, яке пов'язане з політично з’єднаними елітами. Санкції на банківську сферу та експорт нафти обмежують доходи та зменшують іноземні інвестиції.

Економісти кажуть, що Ірану важко змінити економічну ситуацію без полегшення санкцій.

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