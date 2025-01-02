Игорный бизнес увеличил уплату налогов на 63% за 2024 год

За 2024 год игорный бизнес уплатил 17 миллиардов гривен налогов, что на 63% больше, чем за 2023 год.

Об этом сообщил председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Так, в 2021 году игорным бизнесом было уплачено налогов на 204,8 млн грн. Уже в 2022 году этот показатель вырос в 3,5 раза, до 730,9 млн.

В 2023 году игорный бизнес уплатил уже 10,4 миллиарда гривен налогов. За весь 2024 год - 17 миллиардов, что на 63,4% больше.

Напомним:

Организаторы азартных игр в январе-августе 2024 года уплатили в бюджет 11,7 млрд грн налогов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поступления от игорного бизнеса в сентябре 2024 года составили 1,8 млрд гривен, что на 83,2% или на 0,8 млрд гривен больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года..