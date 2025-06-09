Фондовый рынок США отреагировал на новый раунд торговых переговоров с Китаем

Основные фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику, пока инвесторы наблюдали за новым раундом торговых переговоров между США и Китаем, призванных уменьшить напряжение, которое в течение года дестабилизировало финансовые рынки.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Высокопоставленные чиновники обеих стран начали переговоры в лондонском Ланкастер-хаусе. Они пытаются уладить разногласия по предыдущему торговому соглашению, достигнутому в прошлом месяце, которое временно снизило уровень напряжения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Ожидается, что встреча продлится как минимум до вторника. Она происходит через четыре дня после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. В то же время ключевые вопросы остались нерешенными.

Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью CNBC в понедельник сообщил, что американская сторона стремится достичь в Лондоне "пожатия рук" - символического подтверждения соглашения между Трампом и Си, которое предусматривает разрешение на экспорт китайских редкоземельных металлов и магнитов в США.

Индекс S&P 500 сейчас более чем на 2% ниже исторического максимума, достигнутого в феврале, а Nasdaq - на 3% ниже рекордного уровня декабря.

По состоянию на 18:00 по киевскому времени:

Dow Jones снизился на 129,75 пунктов (-0,30%) - до 42 633,12

S&P 500 упал на 0,32 пункта (-0,01%) - до 6 000,04

Nasdaq подрос на 44,81 пункта (+0,23%) - до 19 574,76

Семь из 11 основных секторов S&P 500 потеряли в цене. Наибольшее падение - в секторе здравоохранения (-0,6%). Зато сектор информационных технологий вырос на 0,6%.

Tesla потеряла 0,5% после того, как аналитики Baird снизили рейтинг акций до "нейтрального". Nvidia добавила 1,3%.

На Нью-Йоркской бирже количество подорожавших акций преобладало над подешевевшими в соотношении 1,65 к 1. На Nasdaq - 1,44 к 1.

Индекс S&P 500 обновил 10 годовых максимумов и одно минимальное значение. Nasdaq - 63 новых максимума и 27 минимумов.

Напомним:

Цены на золото выросли благодаря ослаблению доллара, тогда как рынки следят за переговорами между США и Китаем. Платина обновила трехлетний максимум.