Фондовий ринок США відреагував на новий раунд торгових переговорів з Китаєм

Основні фондові індекси США продемонстрували змішану динаміку, поки інвестори спостерігали за новим раундом торгових переговорів між США і Китаєм, покликаних зменшити напруження, що протягом року дестабілізувало фінансові ринки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Високопосадовці обох країн розпочали перемовини в лондонському Ланкастер-хаусі. Вони намагаються владнати розбіжності щодо попередньої торгової угоди, досягнутої минулого місяця, яка тимчасово знизила рівень напруги між двома найбільшими економіками світу.

Очікується, що зустріч триватиме щонайменше до вівторка. Вона відбувається через чотири дні після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Водночас ключові питання залишилися невирішеними.

Економічний радник Білого дому Кевін Хассетт в інтерв’ю CNBC у понеділок повідомив, що американська сторона прагне досягти у Лондоні "потискання рук" — символічного підтвердження угоди між Трампом і Сі, яка передбачає дозвіл на експорт китайських рідкоземельних металів і магнітів до США.

Індекс S&P 500 наразі на понад 2% нижчий за історичний максимум, досягнутий у лютому, а Nasdaq — на 3% нижче від рекордного рівня грудня.

Станом на 18:00 за київським часом:

Dow Jones знизився на 129,75 пунктів (–0,30%) — до 42 633,12

S&P 500 впав на 0,32 пункту (–0,01%) — до 6 000,04

Nasdaq підріс на 44,81 пункту (+0,23%) — до 19 574,76

Сім із 11 основних секторів S&P 500 втратили в ціні. Найбільше падіння — в секторі охорони здоров’я (–0,6%). Натомість сектор інформаційних технологій зріс на 0,6%.

Tesla втратила 0,5% після того, як аналітики Baird знизили рейтинг акцій до "нейтрального". Nvidia додала 1,3%.

На Нью-Йоркській біржі кількість акцій, що подорожчали, переважала тих, що подешевшали, у співвідношенні 1,65 до 1. На Nasdaq — 1,44 до 1.

Індекс S&P 500 оновив 10 річних максимумів і одне мінімальне значення. Nasdaq — 63 нові максимуми та 27 мінімумів.

Нагадаємо:

Ціни на золото зросли завдяки ослабленню долара, тоді як ринки стежать за переговорами між США і Китаєм. Платина оновила трирічний максимум.