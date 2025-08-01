В Украине заработает открытый банкинг: что это и какие преимущества даст пользователям?

Украинцы смогут передавать свою банковскую информацию третьим лицам. Насколько это безопасно и как повлияет на финансовый рынок?

1 августе в Украине вступили в силу нормы закона, которые вводят концепцию открытого банкинга. Это означает, что банки и небанковские компании, в которых открыты счета украинцев, будут обязаны предоставлять информацию о таких счетах третьим лицам по требованию клиента.

Потенциально открытый банкинг может существенно повлиять на развитие финансового сектора, ведь запустит появление целого ряда финтех-стартапов, которые будут оперировать банковскими данными клиентов и предлагать им новые продукты.

Измениться может и ландшафт финансового рынка, ведь теперь крупным розничным банкам с прогрессивными мобильными приложениями будет легче переманивать клиентов из других финучреждений.

Когда украинцы смогут воспользоваться первыми продуктами открытого банкинга? Как он будет работать и насколько безопасен?

Что такое открытый банкинг

Под понятием "открытый банкинг" принято понимать способность банков и финансовых компаний предоставлять банковскую информацию клиента по его согласию и поручению. Речь идет об обмене данными о банковских счетах, их валюте или остатках по ним.

Такой обмен может инициировать только клиент, если решит передать эти данные третьей стороне. Зато банк или финансовая компания, в которой такой клиент имеет открытый счет, будет обязана эти данные предоставить. При этом сам счет, как и средства на нем, будут оставаться в том финансовом учреждении, где они были открыты.

Что это будет означать? Например, у лица открыто несколько счетов в разных банках. Чтобы просмотреть балансы по этим счетам или осуществить с ними операции, клиенту нужно заходить в приложение каждого отдельного банка. Открытый банкинг позволит клиенту передать такую информацию либо в один банк, либо третьей стороне.

Последняя может создать собственное приложение, в котором клиент будет иметь доступ к информации о своих счетах в разных банках и с которого сможет ими управлять.

Обмен такой банковской информацией будет происходить через специализированные интерфейсы (API) - совокупность правил, с помощью которых одни программы взаимодействуют и обмениваются информацией между собой. Обмен данными с помощью API довольно распространен. Например, когда какой-то сайт с помощью API отображает на своей странице данные о погоде в определенном регионе или курс валют, которые берет из другого сервиса. То же самое будет происходить и с данными о банковском счете.

Насколько это безопасно

Сохранение банковской информации всегда было довольно чувствительным вопросом. Каждый раз, когда в Украине пытаются хоть как-то подорвать конфиденциальность такой информации, раскрыть ее перед государственными правоохранительными или фискальными органами, такие попытки сразу же наталкиваются на сопротивление общества.

Однако открытый банкинг предусматривает добровольное согласие клиента на передачу своих данных финансовым или нефинансовым компаниям. Следовательно, доступ к этой информации будет оставаться закрытым от государственных органов, в частности налоговой.

Техническая сторона процесса тоже максимально безопасна, рассказал в подкасте "Хроники экономики" заместитель главы Национального банка Алексей Шабан. "API - это программный интерфейс. Третья сторона обращается к этому интерфейсу, который открыл банк, и делает правильный запрос. На выходе она получает определенный набор данных. Это происходит по защищенным, зашифрованным каналам", - уверяет он.

Компании, которые будут получать финансовую информацию в рамках открытого банкинга, будут регулироваться НБУ. Чтобы такие компании смогли получать банковские данные, они должны будут пройти авторизацию в Нацбанке и попасть в специальный реестр.

НБУ будет устанавливать к ним требования, выполнение которых будет гарантировать защищенность банковских данных клиентов. Регулятор акцентирует внимание на безопасности того, как клиент банка сможет предоставлять доступ к своей финансовой информации третьим сторонам.

"Все происходит с согласия пользователя. Это согласие также предусматривает усиленную аутентификацию. Нужно будет не только ввести пароль от банковского приложения, но и подтвердить личность через Face ID или смс-сообщение", - отмечает Шабан.

Какие преимущества

Главным преимуществом открытого банкинга для клиентов является то, что эта технология будет стимулировать появление удобных финансовых сервисов. Например, приложений вроде "кошельков", в которых клиент сможет хранить и отслеживать информацию обо всех своих счетах, или программ, с помощью которых пользователь сможет отслеживать собственные расходы и вести индивидуальный бюджет. Таких примеров может быть множество.

Преимущества смогут почувствовать не только физлица, но и корпоративные клиенты, отмечает Шабан. Открытый банкинг позволит компаниям интегрировать в одном приложении информацию об открытых счетах своих дочерних компаний или филиалов, что может значительно упростить ведение отчетности и повысить управляемость предприятием.

Для банков возможность обмениваться финансовой информацией клиентов может повысить конкурентную среду. Например, чтобы воспользоваться хорошим интернет-банкингом, не нужно быть клиентом того банка, который его разработал. Достаточно предоставить этому банку данные о счете, который клиент открыл в другом.

Это бесплатно?

В Национальном банке уверяют, что клиенты не будут ничего доплачивать за разрешение на пользование своей банковской информацией третьими сторонами.

"API делятся на базовые и коммерческие. Базовые - это те, что банки должны открыть и за что они не имеют права брать плату ни со своего клиента, ни с третьей компании. Коммерческие API - это предмет для договоренности между банками и третьими сторонами. На пользователе это сказаться не должно", - заявил Шабан.

Когда это заработает

Хотя официально открытый банкинг начинает работать с 1 августа, однако первые соответствующие продукты появятся нескоро. Как минимум из-за того, что закон дает банкам пять месяцев на адаптацию своей деятельности к новым требованиям.

Да и на запуск нового финтех-стартапа, который будет использовать открытый банкинг, может уйти не один месяц. Как минимум на то, чтобы компания-разработчик могла выполнить все требования Нацбанка и пройти процедуру авторизации.

Несколько быстрее преимуществами открытого банкинга смогут воспользоваться сами банки. "Для банков авторизация проще, потому что они уже выполняют требования к системе управления рисками и кибербезопасности, сохранения данных клиентов. То есть они уже давно выполнили эти регуляции, НБУ их периодически проверяет", - отмечает Шабан.

Он сообщил, что игроки рынка хотели бы иметь в своих банковских приложениях информацию о счетах клиентов, открытых в других финучреждениях. "Уверен, что есть пара банков, которые видят бизнес-кейс в том, чтобы быть инициатором платежей со счетов других банков. По небанкам такой информации пока нет", - добавил он.