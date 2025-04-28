ГНС хочет рекордно минимизировать заблокированные налоговые накладные

Государственная налоговая служба уменьшила количество заблокированных налоговых накладных: сейчас это 0,37%.

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в интервью ЭП.

"Я вижу, как можно уменьшить долю заблокированных накладных до 0,2%. Мы подали предложения Минфину, совместно работали и разработали предложения к постановлению, которое регулирует работу СМКОР (система мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировки критериям оценки степени рисков - ЭП).

В частности, предлагаем увеличить количество критериев для безусловной регистрации накладных. Надеюсь, Кабмин эти изменения поддержит", - рассказал Кравченко.

По его словам, 2024 год налоговая закончила с неплохим показателем по заблокированным налоговым накладным - 0,76%.

"Мы уменьшили этот показатель в два-три раза. СМКОР работает автоматически и не видит причинно-следственных связей. Вместе с Минфином работаем над тем, чтобы ее усовершенствовать", - подчеркнул Кравченко.

Он отметил, что ГНС приняла от производителей товаров и поставщиков услуг уточняющие таблицы данных для безусловной регистрации налоговых накладных. Ранее компаниям приходилось подавать большой перечень дополнительных документов. ГНС его существенно сократила.

"Раньше говорили: если мы не будем очень много блокировать налоговых накладных, то это негативно скажется на выполнении плана по сбору налогов. Но я и ГНС своей работой доказали обратное.

Мы уменьшаем блокировки. Мы вывели из риска 11,4 тысячи субъектов. Тем, кто хочет работать по закону, мы даем "дорожную карту" шагов, которые необходимо сделать для вывода из рисковых", - сказал Кравченко.

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Напомним:

В феврале Кравченко заявил, что с начала 2025 года показатель блокировки налоговых накладных уменьшился до 0,5%. Почти 5700 субъектов хозяйствования были исключены из перечня рисковых.