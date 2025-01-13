Bitcoin упал до самого низкого уровня с ноября на фоне распродажи рисковых активов, вызванной повышением доходности облигаций.

Об этом сообщает Bloomberg.

В понедельник, 13 января, цена самой популярной криптовалюты снизилась на 4,4%, до $90 199. Это наименьшее значение с 18 ноября и существенно ниже декабрьского максимума в $108 316.

Сообщается, что другие криптовалюты также понесли потери: стоимость Ethereum упала на 6,6%.

На криптовалютный рынок повлияло укрепление рынка труда в США. Более сильные, чем ожидалось, данные о занятости заставили инвесторов переоценить вероятность снижения процентных ставок Федеральным резервом. Это создало неблагоприятные условия для крипторынка на старте 2025 года.

"Первые дни года оказались сложными для криптовалютного рынка. Предыдущий рост на прошлой неделе был неустойчивым и подтолкнул к новой волне распродаж", - прокомментировал ситуацию главный аналитик FxPro Алекс Купцикевич.

Старший аналитик InTouch Capital Markets Петр Матис заметил, что следующим важным уровнем для Bitcoin может стать $88 000, а дальнейшее падение может опустить цену до $74 000.

Напомним:

Bitcoin впервые за две недели перевищил отметку $100 000, поскольку ралли на фондовом рынке в начале первой полной торговой недели в 2025 году усилило спрос на более рискованные активы.