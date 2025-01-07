Bitcoin возвращается к цене более 100 тысяч долларов

Bitcoin впервые за две недели превысил отметку $100 000, поскольку ралли на фондовом рынке в начале первой полной торговой недели в 2025 году усилило спрос на более рискованные активы.

Об этом пишет Bloomberg.

В понедельник оригинальная криптовалюта выросла на 4,1% до $102 504. По состоянию на воскресенье, по данным Bloomberg, недельный прирост криптовалюты составил 5,66%, что является наибольшим показателем с 24 ноября.

Рекордный рост Bitcoin в 2024 году исчерпал себя в конце декабря, когда инвесторы стремились зафиксировать прибыль. Оптимизм относительно того, что благосклонный к криптовалютам Белый дом под руководством Дональда Трампа создаст благоприятный режим в США, ранее помог поднять токен до исторического максимума в $108 315.

Смена импульса произошла после того, как в пятницу инвесторы вложили 908 миллионов долларов в биржевые фонды США, торгующие Bitcoin, что стало пятым по величине притоком для группы с момента их запуска в январе 2024 года, согласно данным Bloomberg. Эти фонды зафиксировали рекордный чистый отток в размере $680 млн 19 декабря.