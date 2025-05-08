Нацбанк показал курс доллара и евро на пятницу 9 мая

Официальный курс доллара к гривне увеличится в пятницу: 9 мая валюта подорожает на 8 копеек.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на пятницу 9 мая.

В свою очередь, курс евро уменьшится на 19 копеек относительно гривны.

Официальные курсы на пятницу установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,51 грн (41,43 грн по состоянию на 8 мая);

грн грн по состоянию на 8 мая); 1 евро - 46,88 грн (47,07 грн по состоянию на 8 мая).

Напомним:

22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.