Нацбанк показал курс доллара и евро на пятницу 9 мая
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Официальный курс доллара к гривне увеличится в пятницу: 9 мая валюта подорожает на 8 копеек.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на пятницу 9 мая.
В свою очередь, курс евро уменьшится на 19 копеек относительно гривны.
Официальные курсы на пятницу установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,51 грн(41,43 грн по состоянию на 8 мая);
- 1 евро - 46,88 грн (47,07 грн по состоянию на 8 мая).
Напомним:
22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.