Свириденко об агроквотах ЕС: их восстановление почувствуют на 17 товарах, на 23 - нет

С 6 июня перестает действовать дополнительная либерализация со стороны Евросоюза в виде автономных торговых мер, но режим свободной торговли между Украиной и блоком сохраняется.

Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, переход к режиму торговли с ЕС в 2021 году означает, что вся торговля и дальше остается свободной, за исключением 40 категорий аграрной продукции, на которые действуют тарифные квоты.

Свириденко рассказала, что опыт торговли без ограничений показал, что в 17 из 40 тарифных квот объемы торговли больше, чем тарифная квота уровня 2021 года.

"Поэтому для 23 товаров восстановление квот не станет ограничением - например, чеснок, которого при квоте в 500 тонн мы экспортировали в объеме 235 тонн в прошлом году", - отметила она.

В то же время даже в случае с теми товарами, объемы торговли которыми больше, чем квоты, возвращение к режиму торговли с ЕС в 2021 году лишь частично повлияет на экспорт.

Так, экспорт кукурузы в ЕС и до 2022 года достигал рекордных 14 млн тонн при формальной квоте в 650 000 тонн. Это связано с тем, что ЕС не применяет пошлины на импорт кукурузы вообще (кроме российской продукции).

Также существуют товары, для которых восстановление тарифных квот будет уменьшением экспорта, и наиболее показательным является экспорт сахара, квота на который составляет 20 000 тонн при экспорте в прошлом году 311 000 тонн.

"Фактических изменений не заметят даже экспортеры чувствительной продукции, ведь ЕС "обнулил" подсчет объемов для квотированных товаров и начал отсчет заново", - рассказала Свириденко.

По ее словам, отсутствие уступок со стороны ЕС по пересмотру квот затрагивает торговлю объемом в $3,5 млрд и может уменьшить выручку на $800 млн, но это худший и "черный" сценарий.

В то же время сейчас продолжаются активные переговоры с ЕС по переходу от автономных торговых мер к обновленному и более либерализованному соглашению о свободной торговле.

Напомним:

6 июня "торговый безвиз" с Евросоюзом официально закончился: для Украины вернули квоты. Европейская Комиссия утвердила объем квот на украинскую сельхозпродукцию, которые будут действовать с 6 июня и до конца 2025 года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Первые автономные торговые меры вступили в силу 4 июня 2022 года сроком на год, временно отменив пошлины, квоты и торговые ограничения для украинских товаров. Поэтому их дважды продлевали - 6 июня 2023 года и 6 июня 2024 года.

Украина потеряет в июне-декабре 2025 года около 800 млн долл. США после восстановления 6 июня квот для украинской агропродукции, которая будет попадать в страны Евросоюза.