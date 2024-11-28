Как Минфин договорился с табачной индустрией о льготе и прикрывается позицией МВФ

Действительно ли уменьшение акциза на сигареты для нагревания является требованием МВФ?

22 ноября состоялось заседание Рабочей группы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по законопроекту №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.

Основным недостатком законопроекта, который может привести к росту эпидемии употребления табака и никотина среди молодежи, является создание налоговой преференции на табачные изделия для нагрева (ТВЭН, используемые с устройствами glo, IQOS, Ploom и т.п.): акциз на сигареты достигнет 90 евро на 10 штук, а на ТВЭН всего 72 евро в 2028 году.

Но во время заседания глава профильного Комитета Даниил Гетманцев остановил какие-либо дискуссии по этому вопросу из-за того, что Министерство финансов предоставило письмо от Международного валютного фонда (МВФ), убеждая парламентариев, что создание акцизной преференции на табачные изделия для нагревания является частью требований МВФ.

Действительно ли МВФ требует от Украины установить налоговую преференцию на ТВЭН?

Мы ознакомились с перепиской Министерства финансов Украины с Международным валютным фондом и никаких требований там не увидели. В ответном письме МВФ в Министерство финансов говорится о рекомендации установления акцизной ставки на табачные изделия для нагрева в диапазоне 45-90 евро на 1000 штук.

То есть равномерное повышение акциза на сигареты и ТВЭН до 90 евро вписывается в рекомендации МВФ, которые так интересовали Министерство финансов Украины.

Отмечаю, что сотрудничество с табачной индустрией при разработке государственных политик в сфере здравоохранения, а повышение акцизов, прежде всего, осуществляется ради защиты населения от вреда табака и никотина, нарушает статьи 5.3 РКБТ ВОЗ и ст. 4 Закона Украины №2899-IV .

Почему налоговая преференция для ТВЭН неприемлема?

Налоговая преференция на ТВЭН приведет к еще более стремительному потреблению этих изделий

Сегодня в условиях равной акцизной ставки на сигареты и табачные изделия для нагрева, потребления ТВЭН стремительно растет, особенно среди молодежи: в 2023 году 37% молодых курильщиков в возрасте 18-29 употребляли такие изделия, тогда как в 2024 — уже 45% .

Согласно Анализу Венского института международных экономических исследований, акцизная модель законопроекта №11090 приведет к возобновлению роста табачной эпидемии в Украине уже после 2026 года.

Всемирная организация здравоохранения отмечает , что табачные изделия для нагревания наносят разрушительный вред здоровью человека, как и другие табачные изделия, и учитывая родственный характер с сигаретами должны облагаться налогом и иметь такие же регулирования, как и традиционные сигареты.

Акцизная преференция на ТВЭН приведет к 20 миллиардам грн недопоступления в Госбюджет

Решение предоставить налоговую преференцию ТВЭН абсолютно невыгодно для государства, поскольку приведет к недопоступлению в военный бюджет Украины 3 млрд грн за 2025 год, 18,6 млрд грн в течение 2025-2028 годов и 7 млрд грн за каждый следующий год.

Кроме того, рост потребления табачных изделий также приводит к финансовым потерям: ежегодно из-за болезней, связанных с употреблением табака, государство теряет около 3,2% ВВП .

Табачные компании-спонсоры войны получат 20-миллиардный донат

Поступления, которые не получит украинский бюджет, получат табачные компании. На графике ниже показано, что в случае создания акцизной преференции на ТВЭН 20%, на каждой пачке таких изделий производитель будет иметь не менее 40 грн безналоговой доли, что на 16 грн больше, чем на пачке сигарет.

Таким образом, 16 грн с каждой пачки ТВЭН будут идти в карман табачным компаниям, среди которых и спонсоры войны, а не в военный бюджет Украины.

На украинском рынке ТВЭН представлены табачными компаниями Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International. Две из них (PMI и JTI) признаны НАПК международными спонсорами войны против Украины. За первый год великой войны они уплатили в бюджет России более 8 млрд долларов .

Налоговая преференция на ТВЭН не выдерживает никакой критики, поскольку является абсолютно невыгодной государству, и по меньшей мере странно наблюдать, как государственные институты, наоборот, должны искать финансирование для бюджета, отказываются от дополнительных поступлений от наркотической продукции.

Призываю Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сохранить эффективную политику гармонизированного налогообложения сигарет, сигарил и ТВЭН, отвечающую как интересам Украины, так и рекомендациям международных партнеров. В случае, если Комитет поддержит преференцией для ТВЭН, мы призываем народных депутатов вернуть законопроект №11090 на повторное второе чтение для доработки.