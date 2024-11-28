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Як Мінфін домовився з тютюновою індустрією про пільгу та прикривається позицією МВФ

28 листопада, 08:17

Чи дійсно зменшення акцизу на сигарети для нагрівання є вимогою МВФ?

22 листопада відбулося засідання Робочої групи Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики щодо законопроєкту №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

Основним недоліком законопроєкту, який може призвести до зростання епідемії вживання тютюну та нікотину серед молоді, є створення податкової преференції на тютюнові вироби для нагрівання (ТВЕН, які використовуються з пристроми glo, IQOS, Ploom, тощо): акциз на сигарети сягне 90 євро на 1000 штук, а на ТВЕН лише 72 євро у 2028 році.

Та під час засідання голова профільного Комітету Данило Гетманцев зупинив будь-які дискусії з цього питання через те, що Міністерство фінансів надало лист від Міжнародного валютного фонду (МВФ), переконуючи парламентарів, що створення акцизної преференції на тютюнові вироби для нагрівання є частиною вимог МВФ.

Чи справді МВФ вимагає від України встановити податкову преференцію на ТВЕН?

Ми ознайомилися з листуванням Міністерства фінансів України з Міжнародним валютним фондом і жодних вимог там не побачили. У листі-відповіді МВФ до Міністерства фінансів йдеться про рекомендацію встановлення акцизної ставки на тютюнові вироби для нагрівання в діапазоні 45-90 євро на 1000 штук.

Тобто рівномірне підвищення акцизу на сигарети та ТВЕН до 90 євро вписується у рекомендації МВФ, які так цікавили Міністерство фінансів України.

Наголошую, що співпраця з тютюновою індустрією під час розробки державних політик у сфері охорони здоровʼя, а підвищення акцизів перш за все здійснюється заради захисту населення від шкоди тютюну та нікотину, порушує статті 5.3 РКБТ ВООЗ та ст. 4 Закону України №2899-IV.

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Чому податкова преференція для ТВЕН є неприйнятною?

Податкова преференція на ТВЕН призведе до ще більш стрімкого споживання цих виробів

На сьогодні в умовах рівної акцизної ставки на сигарети та тютюнові вироби для нагрівання, споживання ТВЕН стрімко зростає, особливо серед молоді: у 2023 році 37% молодих курців віком 18-29 вживали такі вироби, тоді як у 2024 — вже 45%.

Згідно з Аналізом Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, акцизна модель законопроєкту №11090 призведе до відновлення зростання тютюнової епідемії в Україні вже після 2026 року.

Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує, що тютюнові вироби для нагрівання завдають руйнівної шкоди для здоровʼя людини, як і інші тютюнові вироби, та з огляду на споріднений характер з сигаретами мають оподатковуватися та мати такі ж регулювання, як і традиційні сигарети.

Акцизна преференція на ТВЕН призведе до 20 мільярдів грн недонадходження у Держбюджет

Рішення надати податкову преференцію ТВЕН є абсолютно невигідним для держави, оскільки призведе до недонадходження у воєнний бюджет України 3 млрд грн за 2025 рік, 18,6 млрд грн протягом 2025 — 2028 років та 7 млрд грн за кожен наступний рік.

Окрім того, зростання споживання тютюнових виробів також призводить до фінансових втрат: щороку через хвороби, повʼязані з вживанням тютюну, держава втрачає близько 3,2% ВВП.

Тютюнові компанії-спонсори війни отримають 20-мільярдний донат

Надходження, які не отримає український бюджет, натомість отримають тютюнові компанії. На графіку нижче зображено, що в разі створення акцизної преференції на ТВЕН 20%, на кожній пачці таких виробів виробник матиме щонайменше 40 грн безподаткової частки, що на 16 грн більше, ніж на пачці сигарет.

Таким чином 16 грн з кожної пачки ТВЕН йтимуть в кишеню тютюновим компаніям, серед яких і спонсори війни, а не у воєнний бюджет України.

На українському ринку ТВЕН представлені тютюновими компаніями Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International. Дві з них (PMI та JTI) є визнаними НАЗК міжнародними спонсорами війни проти України. За перший рік великої війни вони сплатили у бюджет росії понад 8 млрд доларів.

Податкова преференція на ТВЕН не витримує жодної критики, оскільки є абсолютно невигідною державі, і щонайменше дивно спостерігати, як державні інституції, що навпаки мають шукати фінансування для бюджету, відмовляються від додаткових надходжень від наркотичної продукції.

Закликаю Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики зберегти ефективну політику гармонізованого оподаткування сигарет, сигарил та ТВЕН, що відповідає як інтересам України, так і рекомендаціям міжнародних партнерів. В тому разі, якщо Комітет підтримає преференцією для ТВЕН, ми закликаємо народних депутатів повернути законопроєкт №11090 на повторне друге читання для доопрацювання.

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