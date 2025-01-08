Война с отмыванием денег: как законодательство может выиграть бой

Может ли Украина эффективно противостоять вызовам в борьбе с "грязными" деньгами?

В 2021 году мир всколыхнула одна из самых громких финансовых сенсаций - "Pandora Papers". Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал документы, которые разоблачили теневую сторону мировой экономики: скрытые состояния, офшорные схемы и миллиарды, которые движутся вне официального финансового контроля.

Эта финансовая афера раскрыла скрытые богатства мировых лидеров, политиков и бизнесменов, демонстрируя, как благодаря теневым механизмам огромные суммы избегают налогообложения и выпадают из поля зрения государственных финансовых систем. Последствия этих действий разрушают экономики, ослабляют государства и требуют глобальной реакции.

Украина в водовороте борьбы

В масштабах Украины ситуация не менее впечатляющая. В 2021 году Гержинмониторинг обнаружил подозрительных финансовых операций на 135 миллиардов гривен. Вследствие этого в правоохранительные органы было направлено 1170 материалов, из которых большинство касалось серьезных финансовых преступлений.

В 2023 году динамика меняется и количество таких материалов сократилось до 870, а общая сумма сомнительных операций уменьшилась до 85 миллиардов гривен.

В 2024-м мы наблюдаем еще большее падение выявление попыток отмывания средств - 53 миллиарда гривен и 780 направленных в правоохранительные органы материалов дел.

Показатели кажутся тревожными, но проблема еще глубже: с 24 февраля 2022 года только в Европейский Союз резиденты и нерезиденты Украины вывели 3 миллиарда евро.

Готово ли законодательство к таким вызовам?

Ситуация с "Pandora Papers" подчеркнула важную истину: бездействие в сфере противодействия отмыванию средств может иметь катастрофические последствия для экономик государств. Украина, со своими усилиями в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, сталкивается с вопросом: способна ли ее правовая система эффективно противостоять вызовам, которые возникают в борьбе с "грязными" деньгами?

Первым шагом в этой борьбе является понимание масштабов угрозы. Следующим - определение роли законодательства как основного инструмента в противодействии финансовым преступлениям. Именно от этого зависит, сможет ли Украина обеспечить стабильность и защиту своей финансовой системы.

Законы должны работать на государственный бюджет!

Каждый налогоплательщик, независимо от того, представляет ли он государственный или частный сектор, является своеобразным инвестором Украины. Именно их средства обеспечивают формирование и реализацию правовой политики государства.

И как любого инвестора, их интересует ключевой вопрос: сколько и когда он "заработает" на этих инвестициях? Однако, возможно ли оценить эффективность таких "вложений" в борьбу с отмыванием средств через деятельность законодательной, исполнительной и судебной власти?

Массив законодательства: количество против качества

Система противодействия отмыванию средств в Украине построена на основе Закона №361-IX ("О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов..."), который с 2019 года претерпел 24 изменений и связан с 415 нормативными актами. Всего в этой сфере функционирует около 439 регулирующих документов, что создает сложную систему, которая требует высокого уровня согласованности и адаптации к современным вызовам.

Результативность исполнительной власти: цифры, которые говорят сами за себя

Данные Госфинмониторинга приведенные выше, демонстрируют значительное количество выявленных подозрительных финансовых операций, однако реальная результативность государственных органов в этом процессе остается под вопросом.

По статистике Генеральной прокуратуры, в период 2015-2018 годов в Украине было зарегистрировано 865 уголовных правонарушений по ст. 209 УКУ, но только 191 производство дошло до суда с обвинительным актом (22%). Это свидетельствует о существенных пробелах в доведении дел до завершения.

По данным Высшего антикоррупционного суда, из 12 рассмотренных дел в сфере легализации (отмывания) имущества, более половины (58,33%) решений судов первой или апелляционной инстанции были отменены кассационным судом. Такая ситуация ставит под сомнение качество законодательства с точки зрения его предсказуемости и соответствия стандартам Европейского суда по правам человека.

Инвестиция без отдачи?

Для налогоплательщика, который инвестирует в функционирование этой системы, остается неопределенным главное: какой экономический и социальный эффект имеют законы?

Сколько средств реально возвращено в бюджет?

Какой объем незаконного имущества был конфискован в пользу государства?

Эффективность правовой политики нельзя измерять лишь количеством принятых законов или возбужденных дел. Ее истинная ценность определяется реальным влиянием на экономику, общество и доверие к государственным институтам.

Законы, не приносящие ощутимого результата, рискуют стать инструментом формальной отчетности, а не действенным механизмом борьбы. Важно, чтобы каждый закон работал как часть единой системы, которая приносит пользу обществу, обеспечивает справедливость и укрепляет экономическую безопасность Украины.

Цель и результат: почему законы нуждаются в измеряемых показателях?

Современная система законодательства, регулирующего предотвращение и борьбу с отмыванием средств, должна действовать по принципу сдерживания и противовесов. Закон № 361-IX должен предотвращать преступления, выступая инструментом превенции, а Уголовный кодекс - применяться как крайняя мера, когда механизмы сдерживания оказались недостаточно эффективными.

На бумаге система выглядит вполне логично, однако в реальности ее успех можно измерить лишь конкретными показателями. Сейчас в рамках задачи №7 Цели устойчивого развития ООН №16 определены два индикатора:

Количество идентифицированных рисков в результате Национальной оценки рисков. Позиция Украины в рейтинге Basel Anti-Money Laundering Index, который оценивает риски отмывания средств и финансирования терроризма.

Однако эти индикаторы лишь частично отражают реальную эффективность законодательства, поскольку между ними и целями Закона № 361-IX нет прямой связи.

Ключ к успеху любого закона - это возможность оценить его влияние. Идея сквозной оценки эффективности законов базируется на американской методологии экономического анализа права, которая предлагает максимально уменьшить расходы и одновременно увеличить экономическую или социальную пользу. Хотя этот подход пока не получил должного внедрения в Украине, он имеет значительный потенциал для решения сложных задач в сфере нормотворчества и постзаконодательного контроля.

Чтобы сделать борьбу с "грязными" средствами более прозрачной и действенной, предлагается добавить шесть новых индикаторов:

Количество уголовных производств по статьям 209, 209¹, 306 Уголовного кодекса Украины. Количество судебных приговоров по этим статьям. Общая сумма конфискованных средств или активов, переданных в доход государства. Сумма добровольно задекларированных средств (с корректировкой стимулов в Налоговом кодексе). Объем и стоимость учебных программ в Национальной школе судей и Тренинговом центре прокуроров в сфере предотвращения финансовых преступлений. Сумма международной помощи, полученной Украиной для борьбы с отмыванием средств, с детализацией по донорам и кредиторам.

Эти индикаторы создают баланс между двумя принципами: "кнутом" и "пирогом". Они позволяют оценить не только количественные, но и качественные аспекты борьбы с финансовыми преступлениями.

Почему это важно?

1. Данные как основа политики. Внедрение системы измеряемых показателей позволит принимать обоснованные решения на основе аналитических данных.

2. Выявление слабых мест. Анализ показателей поможет найти пробелы в законодательстве и правоприменении: .

на досудебном следствии при собирании доказательств;

на судебном следствии при доказывании вины подсудимого;

при исполнении приговора суда и конфискации активов осужденного.

3. Международное сотрудничество. Расширение системы индикаторов открывает новые возможности для проектных направлений сотрудничества для КМУ и Группы Всемирного банка в рамках заключенного Меморандума о взаимопонимании.

Измеримость как ключ к успеху

Без четких критериев оценки эффективности мы рискуем превратить бой с отмыванием средств в бой вслепую. Законы - это не конечная цель реформы, а инструмент, который должен обеспечить реальный экономический и социальный результат. Только в условиях системного подхода, прозрачности и подотчетности можно выиграть войну с финансовыми преступлениями.