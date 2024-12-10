Праздничный маркетинг в условиях войны
На что стоит обращать внимание бизнесу при выборе подарков для работников и клиентов?
"Не ко времени" - слова, которые стали не только частью лексикона каждого украинца, но и одним из популярных поисковых запросов. Сегодня мы ставим под сомнение даже самые простые радости жизни и поздравления с праздниками.
Как быть украинскому бизнесу с праздничным маркетингом, целесообразно ли поздравлять клиентов и какие подарки при этом выбирать?
О том, насколько украинцы колеблются в принятии корректных решений сегодня, свидетельствует появление поискового запроса "не ко времени". Как видим, до войны его не существовало.
Несмотря на все вызовы и значительное психологическое давление, вызванное войной, желание украинцев дарить радость близким остается неизменным. Об этом свидетельствует динамика поисковых запросов, связанных с подарками, которая сегодня превышает довоенные показатели.
Однако на третьем году полномасштабного вторжения украинский бизнес все еще сталкивается с дилеммой: как проводить праздничные кампании, насколько это уместно?
Причины отказа от корпоративных подарков клиентам и партнерам
Смена приоритетов: война сместила фокус потребителей на более насущные потребности, а экономические трудности заставили многие компании сократить расходы на маркетинг, включая подарки для клиентов.
Социальная ответственность: некоторые компании считают, что средства, которые могли бы пойти на подарки, лучше направить на помощь пострадавшим от войны.
Нежелание отвлекать внимание от важных вопросов: поддержка армии является приоритетом для большинства украинцев, и компании не хотят отвлекать внимание от этой темы.
Какие есть "за" в выборе, приветствовать ли клиентов
Корпоративные подарки - это больше чем формальная вежливость. Это инвестиция в построение долговременных отношений с клиентами и партнерами.
Также через подарки компания может передать свои ценности. Это позволит клиентам идентифицировать себя с брендом на более глубоком уровне и почувствовать эмоциональную связь.
Например, если компания имеет экологическую составляющую, подарок может быть изготовлен из соответствующих материалов или связан с благотворительными взносами в экологические проекты. Для IT-компании это может быть гаджет с логотипом, подчеркивающим инновационность бренда.
В сложных обстоятельствах положительные эмоции, которые приносят знаки внимания, поднимают моральный дух и помогают людям лучше справляться со стрессом.
Какие подарки выбрать?
При подготовке подарков в этом году мы выбирали товары исключительно украинских производителей. Мы стоим за идею, что поддерживать экономику страны можно не только работой и донатами, но и покупая украинское.
Многие люди вынуждены экономить, поэтому особенно актуальными становятся подарки, которые сочетают в себе практическое применение и эмоции. Это может быть качественный украинский продукт для повседневного потребления и работы, сертификат на услугу или подписка на онлайн-курс.
При выборе подарков учитывайте индивидуальные предпочтения клиентов, характерные ниши бизнеса, а также корпоративные ценности и текущую ситуацию в стране.
Вот несколько примеров:
Вкусняшки, косметика, одежда, аксессуары и другая продукция от украинских производителей, прибыль от которых полностью или частично идет на благотворительность, в поддержку войска.
Подарки, направленные на популяризацию украинской культуры и подчеркивающие наше единство: светильник в форме украинской карты с эксклюзивным дизайном, книга или игра об Украине, одежда с национальной символикой.
Практические подарки для повседневной рутины. Они также могут быть наполнены интересными смыслами и отражать ценности компании: ежедневник с вдохновляющими цитатами, термос с мотивационной надписью, комплект с теплым пледом.
Знаки внимания, дарующие эмоции: открытка с благодарностью, сертификаты на мастер-классы или билеты в музей, растение в горшке, наборы для ароматерапии или массажа, подписка на аудиокниги или медитации.
При выборе подарка стоит избегать:
Вещей, связанных с развлечениями и юмором.
Символов роскоши: в настоящий момент важно именно поддерживать друг друга, поэтому лучше избегать излишеств.
Подарков, которые напоминают о войне: оружие, военная атрибутика и тому подобное. Даже сувениры с изображением на военную тематику могут вызвать негативные эмоции..
Причины для выражения благодарности через подарок
Причины для подарков клиентам и партнерам могут быть разнообразными. Они зависят от многих факторов, таких как тип бизнеса, целевая аудитория, бюджет и корпоративная культура.
Праздники и юбилеи
Новогодние праздники: традиционный повод для выражения благодарности за сотрудничество и пожелания успехов в новом году.
День рождения компании: хороший повод подчеркнуть достижения и поблагодарить за поддержку.
Профессиональные праздники: например, День бухгалтера, День юриста и т.д..
Личные праздники клиентов или партнеров: если известно об их днях рождения или юбилеях компаний, тогда также можно сделать персонализированный подарок.
Маркетинговые кампании
Привлечение новых клиентов: подарок может стать приятным бонусом для новых клиентов.
Стимулирование продаж: например, подарок за покупку товара или оплаты услуги на определенную сумму.
Выражение благодарности
Благодарность за лояльность: для клиентов, которые часто совершают покупки и сотрудничают с компанией в течение длительного времени.
За рекомендации: когда клиент рекомендует компанию своим друзьям или коллегам. Предоставил отзыв.
За участие в активностях кампании: заполнение анкет, участие в фокус-группах и т.д.
Праздничный маркетинг во время войны - это уже не столько о продажах, сколько о проявлении эмпатии и понимании потребностей наших клиентов.
Это о том, чтобы показать: мы вместе преодолеваем вызовы и движемся к общей цели - победе. Искреннее проявление заботы всегда актуально, особенно когда каждый из нас испытывает потребность в поддержке.