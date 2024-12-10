Праздничный маркетинг в условиях войны

На что стоит обращать внимание бизнесу при выборе подарков для работников и клиентов?

"Не ко времени" - слова, которые стали не только частью лексикона каждого украинца, но и одним из популярных поисковых запросов. Сегодня мы ставим под сомнение даже самые простые радости жизни и поздравления с праздниками.

Как быть украинскому бизнесу с праздничным маркетингом, целесообразно ли поздравлять клиентов и какие подарки при этом выбирать?

О том, насколько украинцы колеблются в принятии корректных решений сегодня, свидетельствует появление поискового запроса "не ко времени". Как видим, до войны его не существовало.

Несмотря на все вызовы и значительное психологическое давление, вызванное войной, желание украинцев дарить радость близким остается неизменным. Об этом свидетельствует динамика поисковых запросов, связанных с подарками, которая сегодня превышает довоенные показатели.

Однако на третьем году полномасштабного вторжения украинский бизнес все еще сталкивается с дилеммой: как проводить праздничные кампании, насколько это уместно?

Причины отказа от корпоративных подарков клиентам и партнерам

Смена приоритетов: война сместила фокус потребителей на более насущные потребности, а экономические трудности заставили многие компании сократить расходы на маркетинг, включая подарки для клиентов.

Социальная ответственность: некоторые компании считают, что средства, которые могли бы пойти на подарки, лучше направить на помощь пострадавшим от войны.

Нежелание отвлекать внимание от важных вопросов: поддержка армии является приоритетом для большинства украинцев, и компании не хотят отвлекать внимание от этой темы.

Какие есть "за" в выборе, приветствовать ли клиентов

Корпоративные подарки - это больше чем формальная вежливость. Это инвестиция в построение долговременных отношений с клиентами и партнерами.

Также через подарки компания может передать свои ценности. Это позволит клиентам идентифицировать себя с брендом на более глубоком уровне и почувствовать эмоциональную связь.

Например, если компания имеет экологическую составляющую, подарок может быть изготовлен из соответствующих материалов или связан с благотворительными взносами в экологические проекты. Для IT-компании это может быть гаджет с логотипом, подчеркивающим инновационность бренда.

В сложных обстоятельствах положительные эмоции, которые приносят знаки внимания, поднимают моральный дух и помогают людям лучше справляться со стрессом.

Какие подарки выбрать?

При подготовке подарков в этом году мы выбирали товары исключительно украинских производителей. Мы стоим за идею, что поддерживать экономику страны можно не только работой и донатами, но и покупая украинское.

Многие люди вынуждены экономить, поэтому особенно актуальными становятся подарки, которые сочетают в себе практическое применение и эмоции. Это может быть качественный украинский продукт для повседневного потребления и работы, сертификат на услугу или подписка на онлайн-курс.

При выборе подарков учитывайте индивидуальные предпочтения клиентов, характерные ниши бизнеса, а также корпоративные ценности и текущую ситуацию в стране.

Вот несколько примеров:

Вкусняшки, косметика, одежда, аксессуары и другая продукция от украинских производителей , прибыль от которых полностью или частично идет на благотворительность , в поддержку войска.

Подарки, направленные на популяризацию украинской культуры и подчеркивающие наше единство: светильник в форме украинской карты с эксклюзивным дизайном, книга или игра об Украине, одежда с национальной символикой.

Практические подарки для повседневной рутины. Они также могут быть наполнены интересными смыслами и отражать ценности компании: ежедневник с вдохновляющими цитатами, термос с мотивационной надписью, комплект с теплым пледом.

Знаки внимания, дарующие эмоции: открытка с благодарностью, сертификаты на мастер-классы или билеты в музей, растение в горшке, наборы для ароматерапии или массажа, подписка на аудиокниги или медитации.

При выборе подарка стоит избегать:

Вещей, связанных с развлечениями и юмором.

Символов роскоши: в настоящий момент важно именно поддерживать друг друга, поэтому лучше избегать излишеств.

Подарков, которые напоминают о войне: оружие, военная атрибутика и тому подобное. Даже сувениры с изображением на военную тематику могут вызвать негативные эмоции.