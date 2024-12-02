Планы без стратегии – устойчивость вопреки государству

У бизнеса есть четкое видение украинского экономического будущего, в основе которого лежит построение страны возможностей. Разделяет ли ее государство?

Во время своего видеообращения к 10 Киевскому международному экономическому форуму Владимир Зеленский пригласил представителей бизнеса присоединиться к разработке плана усиления Украины. С одной стороны, это хороший сигнал и важная совместная работа, о которой мы давно просили президента. С другой стороны, у меня есть большой вопрос - не замедлили ли мы с этим планом и, соответственно, с его реализацией?

По всей видимости, большой план Победы не был поддержан нашими международными партнерами. Соответственно, теперь мы больше рассчитывать на себя и выходить из реалистического сценария долгой войны на истощение. Но беда в том, что до сих пор мы почему-то на себя не рассчитывали.

Теперь же у нас в стране третий год войны, которая должна была закончиться через 2-3 недели - максимум 5, депопуляция, деградация, экономический упадок (неспособность самостоятельно обеспечить государственные расходы, медленное восстановление экономики, вынесение бизнес-активности за пределы страны).

При этом экономические показатели, планируемые на следующий год, сложно назвать ростом. Нам нужно по меньшей мере удвоить нашу экономику в ближайшее время, чтобы быть в определенной степени самостоятельными в условиях возможного уменьшения международной помощи.

Рост экономики не происходит по чьей-то прихоти

Что нужно для того, чтобы удвоить экономику? Требуется больше инвестиций, больше возможностей для бизнеса, более сложная экономика (акцент на переработке, выход из ресурсной ловушки). Что же делает государство в последние месяцы? Государство пытается повысить налоги ретроспективно (задним числом).

Государство вместо внедрения эффективного бронирования персонала для бизнеса останавливает существующую систему бронирования критических предприятий. Государство усиливает давление правоохранительных и регуляторных органов – как свидетельствуют результаты недавних исследований Advanter Group.

Следовательно, есть ощущение, что наконец и президент, и другие государственные деятели видят, что ситуация заходит в тупик и нужно что-то радикально менять внутри страны. Поэтому логично, что сейчас государство привлекает к разработке нового плана общественный сектор, бизнес и аналитические центры. И работа действительно уже идет.

Например, в сфере безопасности президент встречался с около тридцатью представителями общественного сектора, которые занимаются вопросами безопасности. Там уже есть определенное переосмысление того, как мы должны строить оборонно-промышленный комплекс, как мы должны усиливать нашу обороноспособность через улучшение эффективности управления армией.

Также пошла работа по тому, как обеспечить бизнес рабочей силой, как вернуть украинцев, как лучше удержать украинские таланты. Но есть логичный вопрос – почему бизнес сейчас должен поверить президенту и приобщиться к этой инициативе, учитывая то, какое отношение к себе он видел раньше.

Ответ на этот вопрос не очень хорош – потому что у нас всех нет альтернативы. Еще полтора года назад, когда мы увидели первые сигналы упадка бизнес-активности и того, что бизнес активно начал выносить производство за границу, мы предложили президенту обратить на это внимание и разработать определенные меры по изменению ситуации. В ответ – тишина.

Уже в этом году на Киевском международном экономическом форуме украинский бизнес реально кичился открытием новых заводов… Но — в Узбекистане, в Румынии, в Польше; запуском новых брендов в Австрии. .Но также надо признаться, что мы уже фактически потеряли около 15% добавленной стоимости (GVA – gross value added) из-за подобного вынесения бизнес-активности за границы страны.

Так, например, за счет украинских предпринимателей и рабочей силы сейчас активно развивается Польша. Это точно в наших интересах? При этом, по результатам наших исследований, бизнес действительно хотел бы инвестировать в Украине, но в стране не созданы для этого возможности. Причем нет их не только в результате бездействия государства, но и в результате его бестолковых, или даже заведомо вредных действий.

Полтора года назад мы убедили президента в необходимости перезапустить БЭБ. И только недавно был принят соответствующий закон о перезагрузке БЭБ. Представьте себе, сколько мы еще потратим усилий на перезагрузку таможни, налоговой службы, реформу уголовно-процессуального кодекса? На это пойдут годы – годы, которых у нас на самом деле нет.

Государство должно определиться на чьей оно стороне

А что мы слышим от государства – Даниил Гетманцев на Киевском международном экономическом форуме традиционно заявил, что бизнес должен работать и платить налоги. (Наверное, как сказал один из участников той панели, для того чтобы в бизнесе быстро нарастала «пушистая шерсть» или, точнее, гусиный пух).

При этом ни слова мы не услышали от председателя Комитета ВР о том, что государство должно разогнать неэффективную и карательную налоговую службу, а на ее месте создать эффективную консультационную службу. Или о том, что государство должно расформировать совершенно коррумпированную таможню и построить принципиально иную таможенную систему.

Еще господин Гетманцев кичился увеличением налоговых поступлений. На самом деле, это банальная манипуляция цифрами. Как можно сравнивать объемы уплаты налогов в гривнах в 2021 и 2024 годах? Когда за это время у нас произошла значительная инфляция и девальвация гривны, изменились экономические условия и структура экономики. Сравнивать эти абсолютные цифры в гривнах просто смешно или, по крайней мере, непрофессионально.

Не говоря уже о постоянной попытке манипулировать общественным мнением и сделать так, чтобы бизнес чувствовал себя виноватым. Например, когда народный депутат начинает по своему усмотрению определять и развешивать ярлыки на бизнес — какой добродетельный, а какой не добродетельный. Какое право имеет кто-нибудь, кроме суда, выносить такие громкие приговоры? Это у нас работает этакая презумпция виновности?

И так во многих областях. Вместо того чтобы дать возможность бизнесу развиваться, государство ставит над бизнесом надзирателей, заставляющих бизнес участвовать в коррупции. Но если сделать налоговую сервисом, то бизнес сам инициативно будет платить налоги, сам будет инвестировать, сам будет покупать государственные облигации.

Неужели нашей власти непонятно, что бизнес сам все это делает гораздо эффективнее, чем из-под палки. К примеру, украинский бизнес, несмотря на войну и уменьшение доходов, доначит 200 млрд грн в год. И когда государство пытается забрать эти донаты и распределить их через ручную неэффективную налоговую систему, через коррумпированные государственные закупки, мы не просто не добавляем военных дронов, РЭБов и пикапов – мы теряем обороноспособность.

Где мы видим Украину завтра?

Главным вопросом сегодня является то, какой представители власти хотят видеть Украину после завершения этой войны и совпадает ли это видение с видением украинского бизнеса? На мой взгляд, это видение не может совпадать по одной причине - у власти его просто нет. Мы постоянно об этом говорим, что у государства должны появиться конкретные ответы.

Наша социология (исследование Центра социальных изменений и поведенческой экономики и Gradus Research) очень четко свидетельствует, что молодые люди хотят уехать из Украины – речь идет о 83% молодых людей.

И уехать они хотят именно потому, что не видят светлых перспектив – потому что государство не артикулирует этого будущего, не занимается построением будущего. Государство сконцентрировано на латании дыр – то есть на простых тактических решениях. И она традиционно неэффективна в них.

В то же время у бизнеса есть четкое видение украинского экономического будущего, которое Коалиция бизнес-сообществ за модернизацию Украины разработала и утвердила на Конгрессе еще в прошлом году. В основе этого видения лежит построение страны возможностей – создание лучших условий в Украине для ведения бизнеса, рождения детей, реализации талантов, привлечения инвестиций. И мы работаем в рамках этого видения.

Мы понимаем, что только став человекоцентрическим государством с ответственными гражданами, сможем стать глобальным субъектом. Мы также поймем, что у нас больше не будет дешевой квалифицированной рабочей силы, дешевого электричества, плодородных земель или хорошей логистики. Потому что у нас все это разрушено.

И потому нам нужно перенаписать Украину – переосмыслить ее. Предложить украинцам и миру принципиальную новую Украину. Как страну наибольшей адаптивности, страну инноваций, страну виртуальной экономики, страну в которой реализовано налоговое резидентство, в которое вовлечены таланты.

Отнестись по-другому к тому, что мы строим в Украине. И бизнес понимает. И я все еще надеюсь, что и государство поймет и присоединится к сообществу, вместо того чтобы убивать бизнес и будущее Украины.