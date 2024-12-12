Почему строительство ветроэлектростанций на высокогорьях Карпат нанесет больше вреда, чем принесет выгод?

Кто выиграет от конфликта между ветроэнергетикой и природой? До недавнего времени таких вопросов не возникало, ведь крупнейшие ветропарки строились преимущественно на территориях агроландшафтов восточной и южной части Украины. Конечно, известны ветропарки и в Карпатах, в частности на Львовщине и Прикарпатье.

Однако эти проекты были выполнены в соответствии с методологией оценки воздействия на окружающую среду, и территории, имеющие особую природную ценность, не были включены в приоритетные для развития ветроэнергетики еще на этапе скрининга и скоупинга. Даже при условии, что на этих территориях есть хороший и стабильный ветер.

Таким образом компании, которые реализовали эти ветроэнергетические проекты в горах, избежали дальнейших конфликтов с общинами и долгих дискуссий с экологами и природоохранниками. На сегодня эти проекты успешно реализованы и генерируют чистую энергию в единую энергосеть.

За деревьями теряется лес

Главной целью европейской политики сегодня является достижение климатической нейтральности к 2050 году. Это означает, что выбросы парниковых газов должны достигать полного "нуля". Однако любая наша деятельность продуцирует выброс парниковых газов, в том числе и процесс дыхания каждого живого существа.

Поэтому задачей циркулярной экономики и возобновляемой энергетики является уменьшение выбросов парниковых газов. Но климатической нейтральности достичь невозможно без главного нашего союзника - без природы.

Природные экосистемы являются основными поглотителями парниковых газов. Эту важную климатическую функцию в полной мере способны выполнять целостные природные экосистемы, которые не претерпели значительной трансформации в результате деятельности человека и отличаются высоким биоразнообразием.

Для достижения климатической нейтральности на Европейском континенте, кроме циркулярной экономики и развития ВИЭ, к 2050 году 30% суши и 30% морских акваторий должны приобрести статус природоохранных территорий, а еще 20% трансформированных территорий должны быть возвращены к естественному состоянию. Природоохранные территории имеют приоритет перед развитием ВИЭ.

Читайте также: Не Свидовцем единственным: Коломойский планирует возвести в Карпатах еще 2 мегакурорта

Конфликт между природой и ветроэнергетикой возникает, когда проект по развитию ветроэнергетики не проходит этапа предварительной оценки воздействия на окружающую среду или проходит его некачественно, скорее формально. Результатом является неправильно расставленная приоритезация функционального назначения территорий, которые имеют соответствующий ветропотенциал.

Так особо ценные для природы территории попадают под риск быть уничтоженными "тяжелыми" строительными проектами. В горах такие территории страдают чаще всего и этими территориями являются высокогорья Карпат.

Высокогорье в Украинских Карпатах (часть территории гор на высоте 1400 м над уровнем моря и выше) составляет менее 1% территории всей страны. На всех этих горных территориях до сих пор хорошо сохранена природа и лесное и высокогорное биоразнообразие, они являются центрами развития горного и экологического туризма. Это очень редкие для Украины экосистемы. Все высокогорные хребты Украинских Карпат являются объектами Изумрудной сети (аналогом Natura 2000).

Высокогорный субальпийский пояс этих хребтов вплотную окружен буковыми пралесами, заказниками местного и общегосударственного значения и памятниками природы. Все эти природные комплексы защищены от негативных воздействий Лесным кодексом Украины и законами "О природно-заповедном фонде Украины", "О Красной книге Украины", "О растительном мире", "О животном мире", Конвенцией об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе (Бернская конвенция), Рамочной Конвенцией об охране и устойчивом развитии Карпат (Протоколом о сохранении и устойчивом использовании биологического и ландшафтного разнообразия к этой Конвенции) и Европейской ландшафтной Конвенцией.

Высокогорные горные хребты являются также очень редкими ландшафтами в масштабах всей Украины, которые имеют характерные, уникальные и неповторимые для каждого отдельного хребта черты, любое изменение которых приведет к их потере навсегда.

Учитывая высокую природную ценность этих горных хребтов, важную климатическую роль, их труднодоступность и удаленность от урбанизации, строительство целых индустриальных площадок, которыми являются ветропарки, составляет целый комплекс рисков для природы как среды обитания редких и исчезающих видов. Прокладка дорог и проведение коммуникаций через территории и объекты природно-заповедного фонда Украины вообще запрещено законом.

Поэтому в погоне за киловаттами можно потерять значительно больше, и вернуть утраченную природу к первоначальному состоянию уже не удастся никогда. Поэтому такие проекты являются заведомо конфликтными и не имеют права на жизнь.

Из истории конфликтов

Первым конфликтным проектом, который столкнул природу с ветроэнергетикой стал турецкий проект ВЭС на Полонине Боржава. Даже предварительные дискуссии между представителями бизнеса и представителями туристических сообществ, ассоциаций парапланеристов, природоохранных групп и научных кругов не остановили намерений застроить один из крупнейших Полонинских хребтов 34-мя ветряками, превратив природную и туристическую жемчужину украинского высокогорья в промышленную площадку.

Основными аргументами оппонентов этого проекта были обязательства государства Украины сохранять ландшафтное и биоразнообразие Карпат в соответствии с Бернской, Карпатской, Европейской ландшафтной конвенций и другое действующее природоохранное законодательство Украины.

Полонина Боржава является объектом Изумрудной сети (UA0000263), здесь расположены четыре заказника. По верхнюю границу леса хребет покрыт пралесами и квазипралесами, а безлесная часть хребта представлена субальпийскими лугами и черничниками. Масштабные земляные работы тяжелой техникой для строительства сети дорог и заливки бетонного основания имели бы разрушительный эффект не только для субальпийской и лесной флоры и фавны, но и для самого неповторимого рельефа Боржавы. Ведь сам хребет от г. Великий Верх до г. Стой имеет форму узкого гребня, по которому может проехать только один велосипед, или пройти один турист. Для обустройства только одной строительной площадки площадью 1 га для установки одной ветроустановки надо было бы "срезать" и разравнивать рельеф, искажая весь ландшафт навсегда.

Однако такое необратимое влияние на природу инвестором вообще не принималось во внимание. Другие риски этого проекта были неоднократно освещены в УП, в частности в статье научного журналиста Дмитрия Симонова "Пасть для журавля...".

В результате проект был похоронен в судах. Семь лет судебной волокиты на самом деле должны были бы стать хорошей иллюстрацией того, как не нужно развивать ветроэнергетику в Украине. Ведь и сама ветроэнергетика, как источник чистой электроэнергии, понесла существенные репутационные потери. Но хождение по граблям оказалось непобедимым соблазном....

Конфликт продолжается

В 2022 году релоцированная в Закарпатье компания "Ветровые парки Украины" начала реализацию ряда ветроэнергетических проектов в Карпатах, почти все из которых снова в высокогорье.

Сегодня под прицелом разрушения находятся Верховинский Водораздельный хребет, Полонина Ровная, Остра, Лютянская Голица, Полонина Красная, Апецкая и Свидовец. Все эти территории являются труднодоступными из-за сложного рельефа и крутых склонов, поросшие заповедными лесами и пралесами. Из-за своей труднодоступности и отсутствия дорог, эти территории хорошо сохранились в естественном состоянии и являются объектами Изумрудной сети.

Под зонтиком этой панъевропейской сети природоохранных территорий здесь подлежат сохранению редкие оселища и высокогорная флора и фавна. Без нарушения действующего природоохранного законодательства на этих территориях построить ветропарки невозможно. Этот тезис подтвержден двумя яркими примерами попытки компании "Ветропарки Украины" получить желаемое вопреки закону.

Первая история связана с прокладкой проезда для техники через заповедные леса заказника "Привододольный" и пралеса в Пашковецком лесничестве филиала "Свалявское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины" в 2022 году.

Компания "Ветропарки Украины" не получила официальное разрешение от лесников на строительство дороги, потому что такое разрешение не соответствует нормам закона. Однако на высокогорье Верховинского Водораздельного хребта нет дорог, только пешие туристические маршруты. Поэтому, наняв ФЛП, самовольно раскорчевали лес вдоль существующей туристической тропы. Ущерб государству нанесен на 2 млн грн.

Ущерб природе - неоценимый. Ведь пострадал не только лес, но и почвы - на крутом склоне дожди намыли глубокие овраги. Без рекультивации эрозионные процессы остановить будет невозможно. Чем закончилась эта история, можно почитать в статье журналистки-расследовательницы Елены Мудрой здесь.

Аналогичная история происходила в заказнике "Турьеполянский" в лесничестве "Шипот" филиала "Ужгородское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины" в 2024 году. Нужна была дорога на Полонину Ровную. Поэтому запланировали расширить для тяжелой техники существующую дорогу, шириной в 3 м.

Поскольку дорога через заказник на полонину уже есть, только слишком узкая для нужд застройщиков, при участии лесников была разработана схема для ее расширения. Схема заключалась в фальсификации документов для получения согласования от Министерства окружающей среды и природных ресурсов на рубку "сухостойных и аварийных деревьев", которые якобы угрожали жизни и здоровью тех, кто едет по дороге.

Так под рубку попадали вполне здоровых 143 дерева вдоль дороги. Эти деревья росли на крутых склонах в местах особо крутых поворотов. То есть, расширение существующей дороги для тяжелой техники предусматривало также "срезание" горной породы для выпрямления дороги и угрожало оползнями почвы. Вся эта деятельность должна была происходить на местах произрастания видов, занесенных в Красную книгу Украины.

Совместный выезд представителей общественности, государственных экологических инспекторов и лесников на места отвода деревьев под рубку, остановил эту деятельность. Все детали этой истории освещены в расследовании Елены Мудры здесь..

Тем временем представители Закарпатской ОВА на всех публичных площадках рассказывают об очень нужных проектах по развитию ветроэнергетики, которые тормозятся из-за деятельности экологов и активистов. Да, проекты по "зеленой" энергетике являются нужными для региона, с этим никто не спорит.

Но чиновники не понимают, или делают вид, что не понимают, что причиной этого торможения являются не экологи и активисты, а сами проекты, которые не учитывают экологических рисков в самом начале выбора территорий для реализации этих проектов. Отчет о СЭО детального плана территории ур. Полонина Руна не содержит полного анализа экологических рисков от строительства ВЭС.

Примером этого является дорога через заказник "Турьеполянский", как элемент транспортной инфраструктуры. Замечание по этой дороге в Отчете не было учтено во время процедуры общественного обсуждения, как и другие весомые замечания. Сейчас этот детальный план территории вместе с отчетом СЕО оспаривается в суде.

Чтобы избегать таких ситуаций и не делать неоправданных попыток развивать ветроэнергетику за счет природоохранных территорий, важно детально определять все эксплуатационные ограничения перед тем, как разрабатывать следующие шаги по проектированию ветроэнергетического проекта.

Такое мнение высказал коллектив ученых-экологов в своей научной статье. Основные ограничения обусловлены наличием природоохранных территорий и их буферных зон, объектов Изумрудной сети, прибрежных защитных зон водоемов, крутых склонов, близости к жилой застройке и т.д..

С помощью геоинформационного моделирования ученые продемонстрировали алгоритм выбора мест для строительства ветропарков на примере горной Стрелковской ТГ во Львовской области. Результатом такого скрининга является вывод, что община имеет значительный ветровой потенциал. Однако многочисленные экологические ограничения в виде объектов природно-заповедного фонда и Изумрудной сети, делают реализацию ветроэнергетических проектов практически невозможной.

Все в минусах

Зеленое восстановление Украины предусматривает не только развитие зеленой энергетики, но и развитие зеленой инфраструктуры, ключевыми элементами которой являются природоохранные территории. Для достижения климатической нейтральности площади этих территорий также должны расти пропорционально росту объемов сгенерированной зеленой энергии.

Ведь любой индустриальный рост так или иначе производит выбросы парниковых газов. Природа является нашим надежным климатическим форпостом, а сохранение природных территорий должно сохранять свою приоритетность перед любыми проектами, которые предусматривают вмешательство и их преобразования.

От такого бессмысленного противостояния природы и ветроэнергетики, к сожалению, не выиграет никто. Зато потеряют все. Природоохранное дело отойдет на последний план, хотя должно было бы играть одну из ведущих ролей в зеленом восстановлении страны.

Государство в лице государственных органов власти всех уровней, не защитив должным образом уникальные высокогорные хребты Карпат, в очередной раз продемонстрирует Еврокомиссии свою неспособность защищать ландшафтное и биоразнообразие на своей территории, а следовательно, неэффективность.

Компания "Ветропарки Украины" нанесет серьезные имиджевые потери ветроэнергетике Украины в целом, поскольку уничтожит доверие к инвесторам. А сами проекты рискуют увязнуть в длительных "экологических" дискуссиях и повторить судьбу проекта на Боржаве.