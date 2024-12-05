Как правильно воспользоваться окном возможностей для Украины

Какие ключевые изменения необходимы для быстрого роста экономики после завершения войны

Завершение войны России против независимости Украины на условиях устойчивого мира (уменьшение риска новой агрессии до минимума) откроет перед Украиной очередное новое окно возможностей.

В отличие от предыдущих революций, это будет даже не окно, но дверь возможностей. Но как этим правильно воспользоваться? Те окна возможностей, которые были у нас на протяжении 33 лет Независимости Украины, мы не реализовали.

Но сначала давайте попробуем спрогнозировать потенциальную продолжительность такого благоприятного для преобразований периода. Очевидно, что первым в послевоенной истории Украины станет период восстановления.