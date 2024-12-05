Как правильно воспользоваться окном возможностей для Украины
Какие ключевые изменения необходимы для быстрого роста экономики после завершения войны
Завершение войны России против независимости Украины на условиях устойчивого мира (уменьшение риска новой агрессии до минимума) откроет перед Украиной очередное новое окно возможностей.
В отличие от предыдущих революций, это будет даже не окно, но дверь возможностей. Но как этим правильно воспользоваться? Те окна возможностей, которые были у нас на протяжении 33 лет Независимости Украины, мы не реализовали.
Но сначала давайте попробуем спрогнозировать потенциальную продолжительность такого благоприятного для преобразований периода. Очевидно, что первым в послевоенной истории Украины станет период восстановления.
После завершения активной фазы войны Украина потребует колоссального объема ресурсов для восстановления: только прямые экономические убытки от агрессии РФ за первые два года вторжения превысили 150 млрд долл США, а косвенные финансовые потери экономики Украины с высокой вероятностью превышают 1 трлн долл США
Учитывая "низкую базу сравнения" (даже если в 2024 г. украинская экономика вырастет на 5%, то в реальном измерении ее размер составит менее 80% от 2021 г., а при сохранении таких темпов роста достигнет "довоенного уровня" только в 2029 г.) и понимая какое мощное влияние может иметь сектор строительства на другие отрасли экономики, получение "компенсации" даже за часть прямых убытков (не говоря о косвенных финансовых потерях) приведет к двузначным показателям роста в течение первых 2-3 лет после завершения активной фазы боевых действий.
Это рост обеспечит необходимое для преобразований "пространство политики", которое должно быть использовано максимально эффективно.
Что может сделать Украина за этот период? Ответ - использовать период стремительного послевоенного восстановления для создания почвы необходимой для устойчивого и долгосрочного роста.
В Украине для "сравнения потенциалов к росту" любят примеры Азиатских тигров, среди которых, в частности, Сингапур, Тайвань и Южная Корея, забывая о том, что в Европе есть менее отдаленный (как во временном так и географическом измерении) пример - Кельтский тигр.
На протяжении веков Ирландия была де-факто колонией Британской империи (формально была частью Соединенного Королевства с 1801 г. по 1923 г.). Ее экономика оставалась преимущественно аграрной, характеризовалась низким уровнем индустриализации, а население массово покидало остров, в т.ч. из-за голода (с 1821 г. по 1926 г. население Ирландии сократилось почти на 40%).
Для того, чтобы отследить прогресс которого достигла Ирландия на протяжении последних 40 лет сравним номинальный ВВП/человек в фактических ценах Ирландии с бывшей метрополией и Грецией (близкая по количеству населения и имела схожую структуру экономики в начале 1980-х годов) - график 1.
Этот график иллюстрирует, что начиная с 1990-х Ирландия постепенно опережает структурно похожую на тот момент Грецию, а начиная с 2000-х и бывшую метрополию. По итогам 2024 г. одной из беднейших стран западной Европы еще в начале 1980-х годов придется решать совершенно не типичную задачу - преодоление существенного профицита государственного бюджета. В чем секрет "ирландского чуда" и сможет ли Украина воспроизвести его рецепт на собственной территории.
Существует множество статей, объясняющих основные причины "ирландского экономического чуда" - например здесь или здесь. Но все эти факторы мы может разделить на две большие группы: структурные факторы и меры экономической политики.
К структурным мы отнесем такие как: вступление в ЕС в 1973 г., улучшение качества человеческого капитала (реформа системы образования и либерализация трудового законодательства), удачное географическое расположение, мир и политическая стабильность.
К мерам экономической политики: дерегуляция, фискальная политика, обеспечение макроэкономической стабильности, режим максимального содействия привлечению иностранных инвестиций.
Мы не будем описывать каждый из этих элементов, а посмотрим лишь на несколько ярких примеров, которые являются похожими для Ирландии и Украины. Среди структурных факторов наиболее очевидный - потенциал от вступления в ЕС. Присоединение к блоку не только обеспечило финансирование от специальных фондов союза, но и обеспечило доступ экономических агентов Ирландии к общему рынку.
Это стало важным аргументом для международных компаний. Наименее очевидный - реформа системы образования в 1960-х годах (обеспечение бесплатного т.н. второго уровня образования и система грантов на получение третьего уровня ("высшего" в нашей терминологии образования), позволившая обеспечить высокое качество человеческого капитала в конце 1980-х годов.
Нет смысла описывать важность дальнейшей евроинтеграции для Украины, но многим в Украине трудно понять почему отказ от фактически советских подходов к системе образования и здравоохранения в значительной степени будет определять конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность Украины в долгосрочной перспективе.
Преобразования в этих отраслях не дают быстрого "электорального" эффекта, а нередко даже приводят к росту социального недовольства на первых этапах. Среди мер экономической политики обратим внимание на либерализацию трудовых отношений в Ирландии и фискальную политику правительства.
Очень сильные профсоюзы усложняли адаптацию экономических агентов к экономическим изменениям. Частью договоренностей по либерализации отношений между наемными работниками и предприятиями стало снижение уровня ставок на доходы физических лиц.
Это способствовало росту потребительских расходов и повысило "гибкость" экономической системы в целом: предприятиям стало легче нанимать и увольнять работников. Учитывая то, что в Украине действует Кодекс законов о труде от 1971 г., думаю что в этом вопросе также есть существенный простор для улучшения.
Относительно фискальной политики: ставка налога на прибыль корпораций составляет 12.5% и остается неизменной на протяжении последних 20 лет, уровень государственного долга/ВВП уменьшился с 119% ВВП в 2012 г. до 43% в 2023 г. Между тем в Украине, например, дефицит пенсионного фонда продолжает разрастаться, а второй уровень пенсионной реформы остается не внедренным уже более 20 лет.
Учитывая вышеприведенное и предыдущий опыт Украины мы можем сделать следующие выводы:
1) Послевоенное окно возможностей будет относительно коротким (3-4 года). Уставшему от войны обществу будет трудно сконцентрироваться на "давлении на государство" для дальнейшего проведения структурных преобразований. Ситуация будет осложняться тем, что первые годы восстановления будут сопровождаться достаточно стремительным ростом, который элитам будет легко выдать за результаты успешной политики.
2) Украина, в лице политических элит, должна стать настоящим "собственником реформ". Структурные реформы должны не просто продолжаться, они должны быть завершены. Слово "реформы" уже набило оскомину большинству украинцев, но проблема наших реформ заключается в том, что, в лучшем случае, они приводят к частичным результатам, а в большинстве - не доводятся до конца.
Это не уникальная проблема Украины. Президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский в одном из своих интервью сказал "Любимым словом Брюсселя, когда мы были в переговорном процессе, было "домашнее задание". Они говорили - вы должны сделать домашнее задание, домашнее задание - home work. И в какой-то момент мы уже возненавидели это выражение".
Реформы нужны не МВФ, Всемирному банку или Европейской Комиссии, реформы нужны гражданам Украины, они - инструмент для повышения уровня благосостояния. Польша хорошо справилась с "домашним заданием", Украина также имеет все шансы для этого.
3) Государственная экономическая политика должна обеспечить трансформацию структуры экономики Украины. При этом, меры политики будут важной, но вспомогательной мерой для роста. Ни одно экспортно-кредитное агентство, инвестиционная няня или благоприятные налоговые ставки не заманят в страну инвесторов, если в ней отсутствует верховенство права, защита прав собственности и общие перспективы развития (напр. сохранение риска очередной агрессии).
4) Нам надо иметь сильное и организованное общество, требующее изменений! Необходимой предпосылкой экономического развития Украины является формирование инклюзивных институтов!
5) Элита, власть создает законы для развития страны, выполняет их и распространяет на других, а не создает законы для других и исключения для себя. По этому направлению у нас огромная проблема, потому что там где мы сейчас и какие мы есть, самый огромный вопрос первую очередь к элите и власти, а потом к каждому из нас.
Речь идет о 33 годах Независимости. Но может ли Украина наконец изменить свою негативную экономическую траекторию развития на протяжении десятилетий, ответ - да, сможет! Экономическая история успеха многих стран мира этому является подтверждением... И мы сможем при соответствующих условиях!
Учитывая "низкую базу сравнения" (даже если в 2024 г. украинская экономика вырастет на 5%, то в реальном измерении ее размер составит менее 80% от 2021 г., а при сохранении таких темпов роста достигнет "довоенного уровня" только в 2029 г.) и понимая какое мощное влияние может иметь сектор строительства на другие отрасли экономики, получение "компенсации" даже за часть прямых убытков (не говоря о косвенных финансовых потерях) приведет к двузначным показателям роста в течение первых 2-3 лет после завершения активной фазы боевых действий.
Это рост обеспечит необходимое для преобразований "пространство политики", которое должно быть использовано максимально эффективно.
Что может сделать Украина за этот период? Ответ - использовать период стремительного послевоенного восстановления для создания почвы необходимой для устойчивого и долгосрочного роста.
В Украине для "сравнения потенциалов к росту" любят примеры Азиатских тигров, среди которых, в частности, Сингапур, Тайвань и Южная Корея, забывая о том, что в Европе есть менее отдаленный (как во временном так и географическом измерении) пример - Кельтский тигр.
На протяжении веков Ирландия была де-факто колонией Британской империи (формально была частью Соединенного Королевства с 1801 г. по 1923 г.). Ее экономика оставалась преимущественно аграрной, характеризовалась низким уровнем индустриализации, а население массово покидало остров, в т.ч. из-за голода (с 1821 г. по 1926 г. население Ирландии сократилось почти на 40%).
Для того, чтобы отследить прогресс которого достигла Ирландия на протяжении последних 40 лет сравним номинальный ВВП/человек в фактических ценах Ирландии с бывшей метрополией и Грецией (близкая по количеству населения и имела схожую структуру экономики в начале 1980-х годов) - график 1.
Этот график иллюстрирует, что начиная с 1990-х Ирландия постепенно опережает структурно похожую на тот момент Грецию, а начиная с 2000-х и бывшую метрополию. По итогам 2024 г. одной из беднейших стран западной Европы еще в начале 1980-х годов придется решать совершенно не типичную задачу - преодоление существенного профицита государственного бюджета. В чем секрет "ирландского чуда" и сможет ли Украина воспроизвести его рецепт на собственной территории.
Существует множество статей, объясняющих основные причины "ирландского экономического чуда" - например здесь или здесь. Но все эти факторы мы может разделить на две большие группы: структурные факторы и меры экономической политики.
К структурным мы отнесем такие как: вступление в ЕС в 1973 г., улучшение качества человеческого капитала (реформа системы образования и либерализация трудового законодательства), удачное географическое расположение, мир и политическая стабильность.
К мерам экономической политики: дерегуляция, фискальная политика, обеспечение макроэкономической стабильности, режим максимального содействия привлечению иностранных инвестиций.
Мы не будем описывать каждый из этих элементов, а посмотрим лишь на несколько ярких примеров, которые являются похожими для Ирландии и Украины. Среди структурных факторов наиболее очевидный - потенциал от вступления в ЕС. Присоединение к блоку не только обеспечило финансирование от специальных фондов союза, но и обеспечило доступ экономических агентов Ирландии к общему рынку.
Это стало важным аргументом для международных компаний. Наименее очевидный - реформа системы образования в 1960-х годах (обеспечение бесплатного т.н. второго уровня образования и система грантов на получение третьего уровня ("высшего" в нашей терминологии образования), позволившая обеспечить высокое качество человеческого капитала в конце 1980-х годов.
Нет смысла описывать важность дальнейшей евроинтеграции для Украины, но многим в Украине трудно понять почему отказ от фактически советских подходов к системе образования и здравоохранения в значительной степени будет определять конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность Украины в долгосрочной перспективе.
Преобразования в этих отраслях не дают быстрого "электорального" эффекта, а нередко даже приводят к росту социального недовольства на первых этапах. Среди мер экономической политики обратим внимание на либерализацию трудовых отношений в Ирландии и фискальную политику правительства.
Очень сильные профсоюзы усложняли адаптацию экономических агентов к экономическим изменениям. Частью договоренностей по либерализации отношений между наемными работниками и предприятиями стало снижение уровня ставок на доходы физических лиц.
Это способствовало росту потребительских расходов и повысило "гибкость" экономической системы в целом: предприятиям стало легче нанимать и увольнять работников. Учитывая то, что в Украине действует Кодекс законов о труде от 1971 г., думаю что в этом вопросе также есть существенный простор для улучшения.
Относительно фискальной политики: ставка налога на прибыль корпораций составляет 12.5% и остается неизменной на протяжении последних 20 лет, уровень государственного долга/ВВП уменьшился с 119% ВВП в 2012 г. до 43% в 2023 г. Между тем в Украине, например, дефицит пенсионного фонда продолжает разрастаться, а второй уровень пенсионной реформы остается не внедренным уже более 20 лет.
Учитывая вышеприведенное и предыдущий опыт Украины мы можем сделать следующие выводы:
1) Послевоенное окно возможностей будет относительно коротким (3-4 года). Уставшему от войны обществу будет трудно сконцентрироваться на "давлении на государство" для дальнейшего проведения структурных преобразований. Ситуация будет осложняться тем, что первые годы восстановления будут сопровождаться достаточно стремительным ростом, который элитам будет легко выдать за результаты успешной политики.
2) Украина, в лице политических элит, должна стать настоящим "собственником реформ". Структурные реформы должны не просто продолжаться, они должны быть завершены. Слово "реформы" уже набило оскомину большинству украинцев, но проблема наших реформ заключается в том, что, в лучшем случае, они приводят к частичным результатам, а в большинстве - не доводятся до конца.
Это не уникальная проблема Украины. Президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский в одном из своих интервью сказал "Любимым словом Брюсселя, когда мы были в переговорном процессе, было "домашнее задание". Они говорили - вы должны сделать домашнее задание, домашнее задание - home work. И в какой-то момент мы уже возненавидели это выражение".
Реформы нужны не МВФ, Всемирному банку или Европейской Комиссии, реформы нужны гражданам Украины, они - инструмент для повышения уровня благосостояния. Польша хорошо справилась с "домашним заданием", Украина также имеет все шансы для этого.
3) Государственная экономическая политика должна обеспечить трансформацию структуры экономики Украины. При этом, меры политики будут важной, но вспомогательной мерой для роста. Ни одно экспортно-кредитное агентство, инвестиционная няня или благоприятные налоговые ставки не заманят в страну инвесторов, если в ней отсутствует верховенство права, защита прав собственности и общие перспективы развития (напр. сохранение риска очередной агрессии).
4) Нам надо иметь сильное и организованное общество, требующее изменений! Необходимой предпосылкой экономического развития Украины является формирование инклюзивных институтов!
5) Элита, власть создает законы для развития страны, выполняет их и распространяет на других, а не создает законы для других и исключения для себя. По этому направлению у нас огромная проблема, потому что там где мы сейчас и какие мы есть, самый огромный вопрос первую очередь к элите и власти, а потом к каждому из нас.
Речь идет о 33 годах Независимости. Но может ли Украина наконец изменить свою негативную экономическую траекторию развития на протяжении десятилетий, ответ - да, сможет! Экономическая история успеха многих стран мира этому является подтверждением... И мы сможем при соответствующих условиях!