Энергетические растения или экологический вызов: что не так с законопроектом о восстановлении деградированных земель

Какие экологические опасности скрываются в хорошей, на первый взгляд, инициативе - засадить деградированные земли энергетическими и масличными растениями?

В конце сентября на сайте Верховной Рады появился проект закона №12058 о восстановлении деградированных земель, в котором говорилось о выращивании энергетических растений и производстве биотоплива. Сначала может показаться, что проект закона имеет природоохранную идею. Впрочем, это не так.

Главная цель законопроекта №12058 - разрешить выращивать энергетические растения на малопродуктивных, деградированных и загрязненных, в результате военных действий, землях. А еще он о деструктивном землепользовании и шагах в сторону изменений климата. Иными словами, агрокомитет Верховной Рады, который инициировал законопроект, пренебрег природоохранными нормами законодательства, подмыл понятие ради своих выгод и масштабной цели - распахать все.

Теперь подробно.

Что такое энергетические растения? В проекте закона говорится, что это многолетники, которые выращивают в виде плантаций, с урожаем раз в 1-5 лет, который используют для производства различного вида энергии. Например ива, а также павловния.

Последнее растение, мягко говоря, беспокоит. Дело в том, что павловния внесена в Перечень инвазионных видов деревьев, то есть таких, которые быстро, агрессивно, неконтролируемо распространяются, занимая место местных видов. Перечень был утвержден Приказом Минприроды, а то, что Приказ отменили в пользу бизнеса - не отменяет инвазивности павловнии. Поэтому засаживать ею сельскохозяйственные участки - недопустимо.

В частности, агрокомитет предлагает к энергетическим отнести однолетние масличные растения, которые используют как биотопливо. Ну то есть подсолнечник, сою, кукурузу, рапс... Эти культуры занимают главные места в украинском агросекторе.

За последние три года 32,6% экспорта культур Украины составляет продукция масличных, а в 2024 году только подсолнечником было засеяно 15% от площади пашни (5,2 млн га). Похоже, этого мало, поэтому инициаторы закона предлагают, чтобы еще больше территории страны занимали масличные культуры и планируют использовать для этого земли, где происходили военные действия.

Справа в том, что законом предлагается к деградированным землям отнести те, которые загрязнены вследствие военных действий, и на них выращивать энергетические растения. Мол это позволит очистить почву от тяжелых металлов. Собственно, так и есть, но есть нюанс. Растения очищают почву за счет того, что поглощают в себя опасные соединения.

И тут возникают очевидные вопросы: "Не попадут ли тяжелые металлы в воздух? А сжигание - это углеродно нейтральный процесс, к которому мы стремимся? Где гарантий (кроме честного слова законотворцев), что масла и корма с техногенно загрязненных земель не попадут на стол?". В Украине нет дефицита пахотных земель, чтобы так рисковать здоровьем населения.

И опасения эти небезосновательны. Законопроект 12058, кроме самих абсурдных идей, инициирует еще и государственную поддержку этих идей. Создаются все условия для того, чтобы выращивание энергетических растений (то есть масличных и инвазионных) было выгодно аграриям-биоэнергетикам. Речь идет об аренде земли по минимальной цене сроком на 10 лет, а также государственные субсидии на выращивание... подсолнечника. Можно предположить, что именно это растение станет главным на поле деградированных земель. Поэтому можно предположить, что смягчение условий для выращивания масел с техногенно загрязненных земель может стать предпосылкой того, что такое масло попадет на рынок продуктов, и цена его будет ниже (или доход для агрария выше).

Почему законопроектом обеспокоены природоохранники?

Справа в том, что деградированные, малопродуктивные и техногенно загрязненные земли - это земли, которые подлежат консервации. Что это значит? В 2022 году было принято Постановление о Порядке консервации земель. Это Постановление имеет природоохранный характер.

В нем целью консервации является прекращение распашки земель, например деградированных, которые дают малый урожай; или распаханных на склонах более 7 градусов, чтобы остановить эрозионные процессы; или техногенно загрязненных земель - из-за опасности для здоровья выращенной продукции.

Это Постановление, декларирует уменьшение доли пашни. Но оно не работает. Согласно официальному ответу Госгеокадастра, за последние три года в Украине было законсервировано 15,49 га земель. Эта цифра близка к нулю. Главный аргумент общин и Госгеокадастра, почему не консервируются земли - "у нас нет на это денег".

Но вместо того, чтобы стимулировать и упростить консервацию земель для восстановления природы, государство наоборот создает приятные условия, чтобы продолжать использовать деградированные земли для выращивания масличных культур.

Почти 57% Украины (третий показатель в мире) - это распаханные земли, которые ежегодно вносят весомую долю углерода в воздух через вспашку почвы - горячий "привет" изменениям климата. И государство знает о проблеме чрезмерной распашки, поэтому инициирует уменьшение площади пашни на 13% (более 7,5 млн га) и увеличение площадей природных пастбищ и заповедных территорий. Но это с одной стороны. А с другой стороны - регистрирует законопроекты, которые кричат, что земля - это ресурс, и ресурс этот исключительно для аграриев.

Таковым является и законопроект №12058, принятие которого в действующей редакции безусловно приведет к тому, что на миллионах гектаров деградированных земель будет расти подсолнечник, который фактически и привел к их деградации; или инвазионные растения, которые "поглотят" местные виды и разрушат природные оселища.

Понятно, когда появляется прямой интерес государства в определенном вопросе, то появляются соответствующие законы. Если ввести в гугле "энергетические растения", первой будет ссылка на союз бизнеса и экспертов по развитию биоэнергетики. Членами этого союза является ряд агрокомпаний и холдингов, владельцами которых являются народные депутаты, ставшие авторами законопроекта №12058.

Что интересно, большинство агрохолдингов имеют свои компании по производству биотоплива. Они жалуются на барьеры, которые мешают счастливому развитию аграриев-биоэнергетиков. И, как ни странно, союз предлагает ввести аренду малопродуктивных и деградированных земель без аукционов, снизить цену на землю и получать денежную поддержку от государства на выращивание масличных. Получается, часть этих предложений включена в проект закона, а заинтересованные стороны в выращивание энергетических культур будут продвигать и голосовать за закон.

Встает вопрос, почему аграрии не выделят часть своих земель для благородной цели - развитие биоэнергетики? Ведь в Украине предостаточно пашни, которую можно использовать для биотоплива. Ответ очевиден, выращивание энергетических растений - это исключительно хозяйственное использование земли для получения прибыли бизнеса, и ни о какой охране природы здесь речь не идет, к сожалению.