Drill, baby, drill: версия 2025 года

США будут бурить больше новых скважин, чтобы нарастить добычу газа и нефти. Что общего это имеет с Украиной?

Приход Дональда Трампа к власти кардинально меняет энергетическую политику США.

"We'll drill, baby, drill", что в переводе означает "Мы будем бурить, крошка, бурить" - подчеркнул новоизбранный Президент в своей инаугурационной речи и неоднократно повторял это во время гонки.

Фразу "Drill, baby, drill" приписывают Майклу Стилу - бывшему вице-губернатору штата Мэриленд, она впервые прозвучала в 2008-м на съезде республиканцев. Стил активно пропагандировал морское бурение, как альтернативу зависимости от иностранной нефти, ведь в то время в США наблюдались высокие цены на горючее из-за конфликтов на Ближнем Востоке.

Эта фраза в исполнении Дональда Трампа имеет еще более амбициозный план. Увеличить и без того рекордно высокую добычу углеводородов и еще больше расширить экспорт американских энергоресурсов по всему миру.

Но обо всем по порядку.

Углеводородов много, но будет еще больше

США прошли долгий путь от импортной зависимости. Если в 2008-м американские компании за год добывали 598 млрд кубометров газа и ежедневно производили 5 млн баррелей сырой нефти и конденсата, то уже в 2023-м показатели достигли 1.12 трлн кубометров и около 13 млн б/с..

В прошлом году, по данным управления энергетической информации США (EIA), добыча сырой нефти установила рекорд - 13.2 млн б/с и в этом году ожидается еще больше - 13.5 млн б/с. Эти объемы в ближайшее время вряд ли будут побиты любым другим государством в мире, поскольку ни одно не дотягивает до такой производственной мощности.

Но, кажется, и это не предел. Активность в бурении новых газовых и нефтяных скважин позволит Штатам расти в дальнейшем, чтобы еще больше укрепиться на мировой арене.

Путь развития

Пик бурения в США пришелся на 2014-й, когда работало рекордное количество станков и насчитывалось чуть более 1 млн продуктивных скважин. Это стало закономерным следствием сланцевой революции, произошедшей в 2008-2014 годах.

Именно в этот период, благодаря технологиям горизонтального бурения и ГРП удалось переосмыслить и модернизировать традиционный подход. Кстати, за последнее десятилетие доля горизонтальных скважин выросла с 8% до 21%.

На объемы добычи и количество пробуренных скважин значительное влияние имели высокие мировые цены и наоборот. Например, в 2015-2016 годах, когда они падали, вместе с ними и "падали" объемы бурения - снизились почти втрое. Далее были своеобразные "качели" баланса спроса и предложения, что усугубилось профицитом во время пандемии и энергокризисом.

Ввиду жизненного цикла скважин, который имеет периоды расцвета и спада производительности, США продолжают пожинать плоды бывалой активности. Текущая добыча и в дальнейшем зависит от новых скважин, технологического прогресса, баланса спроса и потребления, а также от стоимости на глобальных рынках. Очевидно, что без дальнейшей активизации бурения, в течение следующих десятилетий производство станет менее результативным.

Сейчас существенным бонусом для нефтегазодобытчиков являются цифровые инновации и искусственный интеллект в которые они вкладывают огромные средства и которые все чаще применяются на промыслах. Так, к примеру, Halliburton внедряет электрические системы для проведения ГРП, что позволяет снижать выбросы СО2 и операционные расходы.

Компания Nabors Industries применяет автоматизированные установки, которые уменьшают участие людей и повышают результаты бурения. Chevron использует IoT для мониторинга и управления своими операциями в реальном времени, что делает добычу более эффективной.

Новый энергетический план

Согласно информации EIA, крупнейшими нефтегазодобывающими регионами США являются Техас и Нью-Мексико. Уже в ближайшее время к этому перечню может добавиться Аляска. На конец 2022-го доказанные запасы газа здесь составляли 3.45 трлн кубометров из общего объема 19.5 трлн кубометров по всей стране.

Именно Аляска фигурирует в первых указах новоизбранного Президента, который отменил мораторий на бурение скважин в штате, а также в федеральных водах у восточного и западного побережья США. Речь идет, в частности о площади размером по меньшей мере 6.5 млн га в Арктике, где ранее запрещались буровые работы.

Аляска уже осваивалась нефтегазодобытчиками, пик добычи углеводородов был в 1980-х годах. С тех пор объемы производства существенно уменьшились из-за истощения некоторых месторождений и введенных ограничений на разработку новых территорий.

Среди причин были не только экологические риски о которых часто говорят активисты и отмечают угрозы для уникальных экосистем, включающих среды обитания белых медведей, северных оленей и других видов. Суровые климатические условия, таяние вечной мерзлоты серьезно затрудняют добычу, а также строительство и эксплуатацию нефтегазовой инфраструктуры. Вдобавок к этому кардинально противоположные политические взгляды, которые то разрешают, то ограничивают буровые работы в самом северном штате в зависимости от того, кто приходит к власти.

Добыча на Аляске является высокорискованной, что требует десятилетий работы и миллиардов долларов инвестиций. Поэтому, даже несмотря на громкие заявления и экономические выгоды, инвесторы остаются осторожными и нуждаются в долгосрочных гарантиях, которые были бы неизменными независимо от политической конъюнктуры.

Американская идея для украинских реалий

Правнять Украину и США я не берусь. Но хочу провести некоторые параллели.

Газовая зависимость нашего государства всегда была нашим самым большим вызовом. Два года подряд и впервые за все годы независимости мы проходим отопительный сезон на газе собственной добычи. Условно можем считать это своеобразной отправной точкой.

Хотя старт начался несколько лет назад, когда газодобытчики начали активно бурить новые скважины. Другого варианта, чтобы существенно нарастить производство и сдержать естественное падение на месторождениях, просто не существует. И американский опыт является прямым подтверждением.

В прошлом году в Украине заложено чуть более 140 новых скважин. Годом ранее - 150, что стало рекордом. Благодаря новым скважинам добыча газа в стране растет второй год подряд.

Эта тенденция может и должна продолжаться. А для этого бизнес должен стабильно работать, долгосрочно планировать и реализовывать задуманное. Любые "штормы" в секторе или кардинальные действия будут лишь сдерживать прогресс и отбрасывать нас на несколько шагов назад.

Газовая самодостаточность государства - не на год-два, а на десятилетия - должна стать нашей национальной идеей. Ресурс, который находится глубоко в недрах, нужно активно добывать, чтобы стать сильнее и энергетически устойчивее. И в этом должны быть заинтересованы все без исключения..