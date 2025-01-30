Древесина "по талонам": Будет ли возвращение в "совок"?

Как продажа древесины на условиях оферты может убить конкуренцию и развитие лесной отрасли?

Даже во время войны Украина пытается двигаться к цивилизованной и экономически развитой части мира. Хочет подальше отойти от "совковых" традиций, правил, плановых механизмов ведения экономики, которые просто не дают развиваться конкуренции и рынку в целом.

Но некоторые единичные личности желают навязать мнение как было хорошо жить и работать при Советском союзе, как было хорошо стоять в очередях, даже в пустых магазинах, держа в руках талоны на сахар и муку, как удобно было годами покупать автомобиль или стиральную машину, при этом обивая двери десятков кабинетов чиновников. Такие люди сейчас хотят заставить деревообработчиков "жить по талонам".

В то же время когда прогрессивная часть отечественных участников рынка стремится построить реально рыночную конкурентную среду, с одинаковыми правилами для всех, понимая, что это является необходимым для развития отрасли.

В чем суть?

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Обновленный законопроект "О рынке древесины" в ближайшее время наконец-то должен попасть в сессионный зал парламента.

Принятие этого документа является чрезвычайно важным для функционирования лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей, ведь несмотря на организованность и эффективность биржевого рынка, который функционирует сейчас, все участники процесса хотят работать по единым фиксированным в нормативных документах правилам. Какими же будут эти правила?

Одной из главных "нитей" этого законопроекта является продажа всей необработанной древесины на лицензированных товарных биржах. Эффективная биржевая деятельность обеспечивает равный доступ к ресурсу для всех деревообработчиков.

Тут вроде все понятно, абсолютно рыночный и конкурентный механизм, с использованием лучших мировых практик. Сегодня в Украине уже работает 4 лицензированные товарные биржи, которые обслуживают весь процесс реализации.

Но некоторые "старожилы деревообрабатывающего бизнеса" продолжают требовать введения продажи ресурса на условиях оферты, так сказать предлагают вернуть советские условия функционирования хозяйств, а именно предлагают отпускать древесину буквально "по-талонам".

У большинства участников рынка возникает логичный вопрос: "зачем делать 10 шагов назад и снова падать в советскую пропасть?".

Нужно отметить, что "талонная" (или еще "карточная") схема это фактически система распределения товаров или ресурсов по дефицитному признаку. И если совсем откровенно, то это распределение чаще проходило не на принципах справедливости, а на основе личных договоренностей с чиновниками.

И ключевым моментом было то, что если ты имеешь производственную необходимость, имеешь финансовую возможность приобрести ресурс необходимого объема, то парадоксально, но ты сможешь его приобрести максимум лишь в том количестве, которое для тебя выделили чиновники и на которое тебе выдали талонов, ни кубом больше.

Более того, наличие талона не гарантирует наличия товара. Иными словами - для приближенных такой ресурс будет, а для обычных деревообработчиков - нет.

Мне очень не верится, что кто-то из прогрессивных и прозрачных деревообработчиков хочет стоять в непонятной очереди только за право приобрести ресурс, вымаливать определенные разрешения и лимиты у чиновников, потом платить стоимость, которая не будет соответствовать рыночным трендам.

Такая система имеет чрезвычайно много субъективизма и во многом зависит от принимаемых решений конкретными должностными лицами. И именно такой подход не дает развиваться бизнесу и рыночным взаимоотношениям.

Наша страна уже 30 лет движется в направлении ЕС и постоянно сталкивается с трудностями именно из-за периодических попыток вернуться к практикам Советского Союза. Если офертово-талонная система будет внедрена, то о развитии рыночных отношений в сфере необработанной древесины можно забыть.