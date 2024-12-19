Безопасные территории: кто разминирует украинские поля и почему важно обращаться к сертифицированным операторам

Какая площадь в Украине заминирована, как вернуть земли в обработку и при чем тут Минэкономики?

Процесс разминирования украинских земель является достаточно уникальным случаем, ведь еще ни одна страна мира не разминировалась во время войны. Военное разминирование для продвижения солдат конечно проводили. А вот очередь гуманитарного разминирования наступала уже после завершения боевых действий.

А что сейчас у нас? С одной стороны полномасштабная война, а с другой - необходимость возвращать земли в пользование и заботиться о безопасности людей. Еще одна сложность и особенность - это масштаб потенциально заминированных территорий. Украина сейчас возглавляет перечень наиболее заминированных стран мира.

Заминирование - это не только об опасности для населения, но и о невозможности выращивать сельскохозяйственную продукцию и производить товары. Это приводит к большим экономическим потерям: падение доходов аграриев, уменьшение экспорта, недополучение государством налогов и сокращение рабочих мест. Поэтому мы не можем позволить себе ждать, пока оружие затихнет. И поэтому к очистке территорий привлечено также и Министерство экономики Украины.

Военные, ГСЧС, саперы Нацполиции и Госспецслужбы транспорта занимаются в основном оперативным выявлением и обезвреживанием боеприпасов, занимаются критической инфраструктурой. А территории вне зоны боевых действий, в том числе и поля, возвращают к использованию украинские и иностранные операторы противоминной деятельности.

Какая площадь заминированных территорий в Украине?

Сейчас потенциально заминированными и загрязненными взрывоопасными предметами остаются 137 тысяч км², учитывая временно оккупированные территории.

Два с половиной года назад к потенциально опасным территориям относилось 174 тысячи км². За это время, благодаря совместным усилиям ГСЧС, Сил обороны и операторов противоминной деятельности, удалось обследовать и вернуть в использование 36 тысяч км² земель. Не все эти территории именно разминировали. Некоторые определили как безопасные и вернули к нормальной жизни путем нетехнического обследования.

Нетехническое обследование - это осмотр участка, опрос людей, сбор данных о том, есть ли подозрения на минирование. Осматривают такие земли команды операторов гуманитарного разминирования, которые выезжают на место, запускают дроны, а также используют спутниковые снимки. Если говорят, что территория не загрязнена, мы делаем ленд-релиз (land release) - это высвобождение или разблокирование земли.

Если обнаружено вероятное минирование, то требуется техническое обследование. Его проводят люди с техникой и дроны, которые летают на небольшой высоте и определяют, есть ли что-то под землей. В зависимости от данных технического обследования, делается ленд-релиз или территория передается на очистку.

Как аграриям разминировать свои поля и почему не стоит обращаться к "черным" саперам

Если определенный участок не обозначен как чистый - на нем нельзя работать. Впрочем, видим много ситуаций, когда фермеры не могут ждать, например, год. Несмотря на наличие большого количества операторов противоминной деятельности, многие фермеры начинают на свой страх и риск обрабатывать потенциально опасные участки, что часто приводит к подрывам на минах. Больше всего несчастных случаев, связанных с минами, зафиксировано в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Также, фиксируются случаи, когда аграрии пытаются самостоятельно разминировать земли или обращаются за услугами к так называемым "черным" саперам - тех, кто работает в сфере разминирования нелегально и ничего не гарантирует. Результаты такой работы бывают трагические - на полях подрывается техника с людьми, а ответственности никто не несет. Порой подрываются и сами псевдоразминировщики.

Правительство ввело государственную программу компенсаций за услуги по разминированию агроземель. Сейчас государство возмещает 100% стоимости разминирования сельскохозяйственных земель тем, кто только собирается это сделать и 80% фермерам, земли которых уже разминировали сертифицированные операторы.

Однако не все идут легальным путем. Порой фермеры обращаются к "черным" саперам, не зная о последствиях такого разминирования. На нелегально разминированной территории нельзя делать ничего экономически значимого. Если фермер указывает, что выращивает там продукцию, то ее нельзя продавать. Так же нельзя продать и сам участок. На него нельзя взять кредит. В общем, перечень ограничений достаточно большой, чтобы не связываться с "черными" саперами, а разминировать землю легально.

Поэтому если человек разминировал свой участок нелегально, потом ему все равно придется оплачивать услуги сертифицированных операторов. Даже если они просто приедут и скажут - здесь чисто. Лучше заплатить один раз, получить компенсацию и спокойно работать. Программа распространяется как на земли, непосредственно принадлежащие фермеру, так и на участки, которые он арендует.

В Украине за реализацию программы государственных компенсаций отвечает Центр гуманитарного разминирования (ЦГР). Фермеры могут подавать заявку через Государственный аграрный реестр, чтобы получить 100% возмещение стоимости разминирования. А ЦГР верифицирует эту заявку.

Для того, чтобы подать заявку, нужно убедиться, что участок находится в реестре вероятно загрязненных территорий и находиться дальше, чем 20 км от линии соприкосновения или границы. Также, фермер не должен иметь российских корней и налоговых долгов. Далее ЦГР объявляет в системе Prozorro аукционы по предоставлению услуг разминирования. Операторы соревнуются, предлагая свои цены. Тот, кто выиграл, отвечает за очистку территории от взрывных устройств. После завершения разминирования и подтверждения выполненных работ со стороны Центра оператор получает средства.

На сегодня ГСЧС, Минобороны и Госспецтранспорта сертифицировали 69 операторов гуманитарного разминирования.

Мины - не единственная проблема украинских аграриев

Из-за мин и взрывоопасных остатков войны, экономика Украины ежегодно теряет 11,2 миллиарда долларов, а это - 5,6% довоенного ВВП. Наибольшие потери - из-за сокращения экспорта агропродукции и уменьшения налоговых поступлений.

Большой проблемой для сельского хозяйства также является загрязнение тяжелыми металлами и остатками взрывчатых веществ, а также бомбтурбация - перемешивание слоев почвы после взрывов. Аграрии всю жизнь работают, чтобы сохранить верхний плодородный слой почвы, а потом туда прилетает КАБ, делает воронку диаметром 50 метров и землю разбрасывает по всему полю.

Сейчас мы вычисляем, как вред окружающей среде будет влиять на урожайность и рентабельность земель. Планируем предложить рекомендации по выращиванию продукции на территориях, подвергшихся воздействию войны. Об этом говорили и на международной конференции "Национальный вызов: деградация почв или восстановление их плодородия?", которая состоялась 10 декабря.

За 10 лет мы планируем вернуть в использование 80% потенциально загрязненных участков. Сперва разминируем простые. Но чем сложнее участки, тем медленнее будет процесс.