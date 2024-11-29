7 выводов об инвестициях в возобновляемую энергетику Украины с ReBuild Ukraine 2024

Какие ключевые препятствия нужно преодолеть для успешного привлечения инвестиций в энергетическую отрасль

Недавно в Варшаве состоялась международная конференция ReBuild Ukraine, объединившая более 5500 участников из 30 стран мира и около 500 международных компаний из 18 стран. Вот 7 главных выводов, касающихся восстановления энергетического сектора Украины.

1. Поддержка Украины остается высокой

ReBuild Ukraine объединил бизнес и топ-чиновников из Украины, Великобритании и других партнерских стран. Мероприятие показало, что поддержка Украины на международном уровне остается сильной, а желание помогать в восстановлении — неизменным. Участники подтверждали готовность работать над общими проектами, обсуждали финансирование и стратегические инициативы.

2. Бизнесу и партнерам не хватает вовлечённости чиновников

B2B-встречи, панельные дискуссии и сайд-ивенты позволили глубже обсудить потребности и решения для восстановления, и украинской стороне не хватало лидерства на ключевых встречах вне форума.

Дружественные страны были представлены на высоком уровне, чего от украинской делегации на некоторых площадках не хватало, и это сужало возможности для полноценного диалога.

3. Энергетика – приоритет для инвестиций, но есть препятствия

Украина делает ставки на ряд направлений: от распределенной и децентрализованной генерации до так называемого "атомного ренессанса". Если говорить о децентрализованной генерации, то международные финансовые институты готовы инвестировать и ждут новых проектов.

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Но при этом проблемным моментом, в дополнение к военным рискам, остается гарантирование на много лет вперед покупки электроэнергии, производимой на новых ВИЭ-станциях.

Рекордные инвестиции в возобновляемую энергетику Украины пришлись на 2017-2019 годы, когда новые проекты еще могли претендовать на гарантированные цену и объем поставок электроэнергии до 2030 года, а затем окупаемость была более прогнозируемой.

Сейчас такая система отсутствует, и даже ее возврат не решил бы проблему полностью, ведь сейчас рынок электроэнергии перенасыщен долгами и оплаты часто происходят с поразительными задержками.

4. Проблемы с привлечением банковского финансирования

В отличие от предполагаемых европейских рынков, в Украине уровень бизнес-активности и насыщенность надежными и банкабильными (удовлетворяющими риск-профиль банков для долгосрочного финансирования) партнерами значительно ниже.

Для привлечения банковского финансирования, например, на строительство ветропарка в Одесской области, нужен долгосрочный договор с крупным потребителем. Чтобы эта сделка удовлетворила банк, такой покупатель должен гарантировать прогнозируемые объемы потребления хотя бы на 10 и более лет вперед.

Конечно, не каждая компания способна покрыть обязательства на такой срок, а во время российского вторжения, когда ряд гражданских объектов становятся мишенью российских войск и подавно. Из положительной динамики можно отметить готовность поиска компромисса: всем нужны новые генерирующие мощности, так что бизнес активно ищет альтернативные решения.

5. Аукционы на квоты не пользуются поддержкой

Обсуждали также слабый интерес и неубедительные недавние результаты проведения аукционов на распределение квоты поддержки для ВИЭ проектов, проще говоря, поиска "дешевого" "зеленого" тарифа.

Красноречивым стал низкий интерес к таким аукционам, и это понятно: в условиях полномасштабного вторжения и незрелого рынка электроэнергии вопрос способности Украины обеспечить долгосрочные обязательства предстает крайне резко.

Отрасль уже не в первый раз сталкивается с долгой историей задержек с оплатами, недофинансирования тарифов и иногда и односторонних решений властей, прямо влияющих на способность возобновляемой энергетики удержаться на плаву.

Так что производителям ВИЭ для будущих проектов следует ориентироваться больше на собственную способность продавать. Да и оттягивание запуска пилотных аукционов на пять лет вызвало определенный скепсис. Ожидается, что часть вопросов отпадет после первых успешных проектов, которые будут работать по аукционной модели поддержки.

6. Сложность привлечения финансирования заставляет искать нестандартные решения

Некоторые ВИЭ-игроки создают собственные коммерческие функции для эффективной продажи электроэнергии с новых объектов, ведь стандартные или предыдущие механизмы не всегда работают. Квоты поддержки потенциально покроют вопросы с гарантированным выкупом, но достаточно рискованными, а "зеленый" тариф уже не применяется к новым мощностям.

Новейшие механизмы, как корпоративные РРА, еще не оттестованы, механизм рыночной премии работает с февраля 2024 года только номинально: производители ВИЭ не получили никаких платежей по ним, задержки с оплатой превысили полгода. Но, несмотря на это, не может не вызывать уважения поиск украинским бизнесом способа адаптации: ряд производителей возобновляемой электроэнергии учится работать на рыночных условиях, готовит проекты именно для таких продаж.

7. Украинское регулирование сложно и требует постоянной вовлеченности

Украина продолжает интеграцию в ЕС и ищет баланс между конкурирующими приоритетами, поэтому законодательство меняется часто. И в то же время эта динамика придает сложности и непредсказуемости для бизнеса и необходимости держать руку на пульсе постоянно. Как правило, этот риск нивелируется рядом гарантий, таких как неприменение ретроспективно худших условий для инвестиций.

Лучшие практики вообще включают существенное упрощение регулирования, чтобы уменьшить риски и затраты на управление ими: вспомним хотя бы опыт ЕС по упрощению административных барьеров для быстрого наращивания ВИЭ мощностей. Но по нашему опыту, регулирование усложняется, затраты на выполнение новых требований только растут, и скорость принятия важных для бизнеса решений иногда слишком низкая.

Поэтому качество регулирования, недостаток его гибкости, что изредка важно для адаптации к вызовам в наших условиях, не способствует инвестиционной привлекательности. Несмотря на это, стоит отметить и хорошие примеры сотрудничества, в частности, активную работу украинских бизнес-ассоциаций по регуляторным проблемам.

В итоге ReBuild Ukraine еще раз подтвердил — желание помочь Украине есть. Международные партнеры готовы вкладывать в конкретные проекты, но для этого требуется доверие и эффективные механизмы преодоления сегодняшних вызовов. Домашняя задача для Украины — создать условия, которые обеспечат постоянство и привлекательность условий для привлечения частного капитала.